Hviezda Ruže pre nevestu sa bude VYDÁVAŤ: Spontánne ZÁSNUBY... Tajila to mesiac!

BRATISLAVA - Do povedomia verejnosti sa dostala vďaka markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, v ktorej bojovala o srdce ženícha Radka. Iskra medzi nimi však nepreskočila a lásku našla až mimo kamier... A zdá sa, že životnú - Frederika Ilečková sa totiž už stihla aj zasnúbiť!
Krásnu správu si Frederika nechávala pre seba celý mesiac. A teraz sa o ňu podelila na sociálnej sieti Instagram. „Úprimne... Keby mi niekto na začiatku roka povedal, že práve ja budem tá, ktorá bude oznamovať zásnuby, asi by ma to pekne pobavilo. Po všetkých tých sklamaniach, komentároch typu "ty si v živote nikoho nenájdeš" a pochybnostiach... Dokonca aj tých mojich vlastných, som tomu už sama veľmi neverila, že ešte dokážem znovu veriť, zamilovať sa a nájsť si môjho "partner in crime",“ napísala k záberom, na ktorých sa pochválila novým prsteňom.
„Nepovedala by som, že 7. 9. 2025 budem požiadaná o ruku tým najspontánnejším spôsobom. Vždy som verila, že niekde tam vonku existuje tá "stratená polovička" - že keď ju nájdete, všetko do seba zapadne. Zrazu pochopíte, prečo te si museli prejsť všetkými tými nepríjemnými situáciami, traumatizujúcimi spomienkami a toxickými vzťahmi,“ pokračovala Frederika s tým, že sa zmierovala s tým, že skončí ako 40-ročná slobodná žena. Dokonca sa vraj prihlásila do Love Islandu.
„A ako to už býva... zákon schválnosti. Tri dni po tom, ako ma vybrali do šou, mi do cesty prišiel on. A všetko sa zmenilo. Dnes žijem to, o čom som celý život snívala. Pozerám sa na prsteň, potom na neho, potom do neba a zrazu mi všetko dáva význam. Plačem, smejem sa, teším sa na život po jeho boku a na veľkolepú svadbu, ktorá nás čaká. Som pripravená,“ dodala. Gratulujeme!