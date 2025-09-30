Utorok30. september 2025, meniny má Jarolím, zajtra Arnold

Slovenská herečka HORE BEZ: Slová o nahote... Takto ju vníma ona!

Lásky v Istanbule. Na snímke Jana Labajová Zobraziť galériu (9)
Lásky v Istanbule. Na snímke Jana Labajová (Zdroj: Ján Zemiar)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

BRATISLAVA - Slovenská herečka Jana Labajová sa rozhodla otvoriť tému, o ktorej sa veľa ľudí hanbí hovoriť nahlas – nahota. Ako to vníma ona?

Slovenská herečka Jana Labajová sa na sociálnej sieti otvorene prihovorila fanúšikom a prehovorila na tému, o ktorej sa často hovorí potichu – nahota. Ako sama priznala, nahotu vníma ako prirodzený stav tela, ktorý však v našej kultúre býva spájaný s hanbou, tabu či objektifikáciou. „Nahota je prirodzený stav tela. No napriek tomu ju v našej kultúre často vnímame cez filter hanby, tabu či objektifikácie,“ napísala herečka.

Podľa nej však nejde len o fyzickú stránku, ale aj o hlbokú cestu k sebaprijatiu, vlastnej energii a pocitu slobody. V mnohých kultúrach je nahota archetypom pravdy a čistoty a posilňuje aj vnútornú energiu človeka. Labajová sa podelila aj o rady pre spánkom bez oblečenia. Tvrdí, že spať nahý má viacero výhod – telo sa rýchlejšie ochladí, produkuje viac melatonínu, pokožka je zdravšia a intímne partie sa prirodzene regenerujú.

Navyše, ak človek spí nahý vedľa partnera, dotyk pokožiek podporuje tvorbu oxytocínu – hormónu lásky a dôvery. Herečka však zdôraznila, že pod pojmom nahota nemyslí „vyzliecť sa pred celým Slovenskom“, ale skôr prirodzený a zdravý vzťah k vlastnému telu. Ku svojmu obsiahlemu textu pridala aj tematickú fotografiu – odfotila sa hore bez.

Slovenská herečka HORE BEZ:
Zobraziť galériu (9)
 (Zdroj: Instagram JL)

Viac o téme: Jana LabajováNahota
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Líder Iné Kafe Vratko
Líder Iné Kafe Vratko Rohoň posiela jasný odkaz verejnosti: Takto to vidí on s pohlaviami!
Domáci prominenti
Syn Karlosa Vémolu a
Lela Vémola opäť v smútku: Ďalšie ťažkosti so synčekom... Druhá plánovaná operácia bola ZRUŠENÁ!
Domáci prominenti
Krst nového albumu Richarda
TAJNÁ svadba dcéry Soni Müllerovej: Luxusný obrad nečakajte!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?
VYCHUDNUTÁ Belohorcová: PROBLÉMY v manželstve ju položili... alebo skôr nakopli?
Prominenti
Ladižinský opäť v Inkognite a hneď terčom posmechu: Som tu za debila!
Ladižinský opäť v Inkognite a hneď terčom posmechu: Som tu za debila!
Prominenti
Saková na Rade Európskej únie o tvorbe fondu konkurencieschopnosti EÚ
Saková na Rade Európskej únie o tvorbe fondu konkurencieschopnosti EÚ
Správy

Domáce správy

Muž sa vyhrážal útokom
Stále drahšie! Známy operátor dvíha ceny: Otvorene priznali, že dôvodom je INFLÁCIA
Domáce
Slovensko chce byť silným
Slovensko chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu Európskej únie pre konkurencieschopnosť, tvrdí Saková
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
SHMÚ vydal výstrahu: V noci hrozí prízemný mráz vo väčšine Slovenska, ohrozená je vegetácia
SHMÚ vydal výstrahu: V noci hrozí prízemný mráz vo väčšine Slovenska, ohrozená je vegetácia
Regióny

Zahraničné

Lily Phillips spala so
Pornoherečka spala so 101 mužmi za deň: Potom sa rozplakala! Vysvetlila, či mala z toho traumu
Zahraničné
Donald Trump (vpravo) počas
Nový americký mierový plán mení všetko: V prípade skončenia bojov by Pásmo Gaza prešlo pod správu Trumpa
Zahraničné
Slovensko chce byť silným
Slovensko chce byť silným hráčom pri tvorbe fondu Európskej únie pre konkurencieschopnosť, tvrdí Saková
Domáce
Britská vláda uvalila sankcie
Britská vláda uvalila sankcie na Irán: Podľa Londýna majú prijaté opatrenia obmedziť snahy Iránu o šírenie jadrových zbraní
Zahraničné

Prominenti

Lásky v Istanbule. Na
Slovenská herečka HORE BEZ: Slová o nahote... Takto ju vníma ona!
Domáci prominenti
Štěpánka Haničincová
Tragický koniec rozprávkovej kráľovnej: Manžel našiel Štěpánku bezvládne ležať v kuchyni pod oknom
Osobnosti
Ivo Ladižinský opäť v
Ladižinský opäť v Inkognite a hneď terčom posmechu: Som tu za debila!
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Zoey Deutch
Obrovská RADOSŤ známej herečky: ZÁSNUBY po 4 rokoch randenia... Prsteň za státisíce!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Desivý nález v opustenom
Mrazivý zážitok z Kanady: VIDEO Tajomné kroky a tiene v opustenom kláštore! Prieskumník si myslel, že tam je sám, OMYL
Zaujímavosti
Pri cukrovke sa nemusíte
Pri cukrovke sa nemusíte vzdať chutných jedál: Držte sa týchto rád
vysetrenie.sk
FOTO Žena zažila nočnú moru
Výplne pier sa zmenili na horor: Žena skončila s obrovským opuchom! Salón zvalil vinu na menštruáciu
Zaujímavosti
Únava z nočných šícht
Únava z nočných šícht si vybrala daň! Žena vyšla z domu bez nohavíc, VIDEO baví celý internet
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
100 najvyhľadávanejších značiek na Slovensku: Kto kraľuje rebríčku a kto prekvapil?
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Prídeme definitívne o ruský plyn? Po Ukrajine avizuje stopku tranzitu aj Bulharsko!
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)
Legendárna FIFA či Need for Speed: Jednu z najväčších herných firiem sveta kupujú arabskí šejkova a Trumpov zať! (foto)
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!
Zásadná zmena v transakčnej dani: Od januára ju už nemá platiť veľká skupina podnikateľov!

Šport

Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
Avizované sa stalo skutočnosťou: FIFA trestala, kvalifikačná skupina o MS 2026 má nového lídra
MS vo futbale
Zlato vo dvojhre aj štvorhre: Slovenský talent dokázal niečo, čo sa dve dekády nikomu nepodarilo
Zlato vo dvojhre aj štvorhre: Slovenský talent dokázal niečo, čo sa dve dekády nikomu nepodarilo
ATP
Rana päsťou a kopanec do nohy: Vysokí funkcionári Ajaxu to schytali od fanúšikov PSV
Rana päsťou a kopanec do nohy: Vysokí funkcionári Ajaxu to schytali od fanúšikov PSV
Ostatné
Futbalový svet ranila ďalšia tragédia: Po smrti mladého brankára (†19) vyhlásili trojdňový smútok
Futbalový svet ranila ďalšia tragédia: Po smrti mladého brankára (†19) vyhlásili trojdňový smútok
Španielsko

Auto-moto

Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Otrasný prípad zlyhania pri NÁRAZE. Také sa ešte nestalo! Odborníci: toto auto NEKUPUJTE
Novinky
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Bojíte sa spätnej väzby? Takto sa ju naučíte pýtať aj zvládať ako profík
Motivácia a produktivita
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Prečo stále nosia ženy 70 % bremena domácnosti? Pravda o rozdelení prác medzi mužmi a ženami, ktorá vás šokuje
Práca a voľný čas
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Ako skladovať jablká: Neukladajte ich blízko tejto zeleniny
Skladovanie potravín
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Šťava k pečenému mäsu: Tipy na dochutenie podľa druhu mäsa
Rady a tipy

Technológie

Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
Google Fotky sa menia na Tinder. Túto novinku dostaneš už čoskoro aj ty, galériu vytriediš raz-dva
Aplikácie a hry
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
V Číne si už zadok zadarmo neutrieš. K toaletnému papieru sa dostaneš až potom, ako si pozrieš reklamu
Bulvár
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Android už nebude taký, ako ho poznáš. Google chystá krok, ktorý môže zničiť open-source
Android
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Začiatkom budúceho roka poletia k Mesiacu prví astronauti od čias Apolla. Takto bude prebiehať misia Artemis II
Vesmír

Bývanie

Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Vyzerajú dobre, ale zrejme by ste ich ľutovali. Týchto 7 trendov interiéroví dizajnéri svojím klientom neodporúčajú
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik

Pre kutilov

Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Aké cibuľoviny zasadiť na jeseň, aby záhrada na jar pekne rozkvitla?
Okrasná záhrada
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Topmodelka Daniela Peštová hviezdou Armaniho prehliadky v Miláne: Módny svet sa rozlúčil s legendárnym návrhárom
Zahraničné celebrity
Topmodelka Daniela Peštová hviezdou Armaniho prehliadky v Miláne: Módny svet sa rozlúčil s legendárnym návrhárom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Muž sa vyhrážal útokom
Domáce
Stále drahšie! Známy operátor dvíha ceny: Otvorene priznali, že dôvodom je INFLÁCIA
Lily Phillips spala so
Zahraničné
Pornoherečka spala so 101 mužmi za deň: Potom sa rozplakala! Vysvetlila, či mala z toho traumu
Poľská polícia odhalila najväčšiu
Zahraničné
Poľskí policajti objavili zlatú baňu! Skupina vyrábala falošné lieky: Ide zatiaľ o najväčšiu výrobňu v krajine
UFO pri hraniciach s
Zahraničné
UFO pri hraniciach s Českom? Ľudia neverili vlastným očiam: Záhadný úkaz na tmavej oblohe!

Ďalšie zo Zoznamu