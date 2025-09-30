Slovenská herečka HORE BEZ: Slová o nahote... Takto ju vníma ona!

BRATISLAVA - Slovenská herečka Jana Labajová sa rozhodla otvoriť tému, o ktorej sa veľa ľudí hanbí hovoriť nahlas – nahota. Ako to vníma ona?
Slovenská herečka Jana Labajová sa na sociálnej sieti otvorene prihovorila fanúšikom a prehovorila na tému, o ktorej sa často hovorí potichu – nahota. Ako sama priznala, nahotu vníma ako prirodzený stav tela, ktorý však v našej kultúre býva spájaný s hanbou, tabu či objektifikáciou. „Nahota je prirodzený stav tela. No napriek tomu ju v našej kultúre často vnímame cez filter hanby, tabu či objektifikácie,“ napísala herečka.
Podľa nej však nejde len o fyzickú stránku, ale aj o hlbokú cestu k sebaprijatiu, vlastnej energii a pocitu slobody. V mnohých kultúrach je nahota archetypom pravdy a čistoty a posilňuje aj vnútornú energiu človeka. Labajová sa podelila aj o rady pre spánkom bez oblečenia. Tvrdí, že spať nahý má viacero výhod – telo sa rýchlejšie ochladí, produkuje viac melatonínu, pokožka je zdravšia a intímne partie sa prirodzene regenerujú.
Navyše, ak človek spí nahý vedľa partnera, dotyk pokožiek podporuje tvorbu oxytocínu – hormónu lásky a dôvery. Herečka však zdôraznila, že pod pojmom nahota nemyslí „vyzliecť sa pred celým Slovenskom“, ale skôr prirodzený a zdravý vzťah k vlastnému telu. Ku svojmu obsiahlemu textu pridala aj tematickú fotografiu – odfotila sa hore bez.
