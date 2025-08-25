STRACH známej Slovenky: Odklad PLÁNOVANEJ operácie... 4-mesačný synček má ďalšie ŤAŽKOSTI!

PRAHA - Lela Vémola je opäť so synčekom v nemocnici. Namiesto plánovanej operácie bol hospitalizovaný kvôli vysokým teplotám.
Lela Vémola sa pred 4 mesiacmi stala trojnásobnou mamou. Porodila synčeka Arnieho a ani v tom najhoršom sne si nepredstavovala, že od narodenia bude mať zdravotné problémy. Niekoľkokrát už boli v nemocnici a najprv lekári nevedeli, čo sa s malým deje, no nakoniec sa im to podarilo zistiť a naplánovali mu operáciu. Presne dnes mal byť deň D.
No Arnie mal počas víkendu vysoké teploty, a tak s ním Lela opäť skončila v nemocnici. „Namiesto operácie, na ktorú sme tak dlho čakali, si to malý vybral inak. Má vysoké teploty a zisťujeme, prečo. Operácia musí byť odložená. V noci sme išli do nemocnice, sme na infúziách... nuž, niekedy je to tak," povzdychla si Lela.
Vyšetrenia ukázali, že malý Arnie opäť trpí zápalom obličiek. „Mal podstúpiť operáciu obličky, no deň pred nástupom dostal vysoké horúčky. Vyšetrenia ukázali zápal obličky, a tak sa operácia musela odložiť. Teraz nás čaká liečba a antibiotiká. Ako mama som už unavená z celej tejto cesty, no verím, že všetko sa deje vtedy, keď má. A možno to tak malo byť – Arnie pôjde na operáciu až v ten správny čas," dodala zronená.