Vémolova Lela 5 mesiacov po pôrode: Ukázala postavičku v SEXI spodnej bielizni!

PRAHA - Začiatkom apríla sa stala trojnásobnou mamou, no dnes by to na ňu tipoval len málokto! Lela Vémola (36), manželka MMA zápasníka Karolsa Vémolu (40), má päť mesiacov po pôrode postavu, akú by jej mohli závidieť aj modelky. A čo viac – ukázala ju v odvážnom videu v spodnej bielizni.
Po narodení synčeka Arnieho nemala vôbec jednoduché obdobie. Chlapček mal zdravotné komplikácie a Lela s ním trávila dlhé noci v nemocnici. Napriek stresu si však našla chvíľky aj pre seba a krátko po pôrode začala makať na svojej postave. „Ako mamy často myslíme na všetkých okolo seba, ale aj my si zaslúžime dopriať si čas len pre seba,“ prezradila Lela, ktorá sa týmto heslom riadi. A jej odhodlanie sa vyplatilo – výsledok je ohromujúci!
Na sociálnych sieťach zverejnila video, v ktorom pózuje v sexi spodnej bielizni. Sebavedomo predviedla svoje ženské krivky, ploché bruško aj vypracovanú postavu. „Pre mňa je pri spodnej bielizni najdôležitejšie, aby bola pohodlná a zároveň som sa v nej cítila krásne,“ dodala k záberom. A sledujúcich ohromila. „Wow,“ písali nadšení fanúšikovia. „Po troch deťoch vyzeráte dokonale,“ pridali sa ďalší. Zdá sa, že Lela je jasným dôkazom, že s pevnou vôľou a odhodlaním dokáže žena po pôrode naozaj zázraky.
