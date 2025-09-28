TAJNÁ svadba dcéry Richarda Müllera: Luxusný obrad nečakajte!

BRATISLAVA - Ako sa ukázalo, z dcéry speváka Richarda Müllera je už vydatá žena. So svojím partnerom sa tajne vzali. Luxusný obrad ale nečakajte!
Ema Müller, dcéra speváka Richarda Müllera a moderátorky Sone Müllerovej už dlhé roky žije v Paríži. Na Slovensko zavíta vždy pri výnimočných situáciách, rovnako, ako to urobila naposledy. Jej slávny otec totiž krstil svoj nový album.
Súkromie si prísne stráži, jej priaznivci vedia len to, že je dlhé roky zadaná. Svojho priateľa však ešte nikdy neukázala, dokonca neprezradila ani jeho meno. Nikto však ani len netušil, že Ema je aj vydatá. Svadbu s jej vyvoleným mali už pred dvomi rokmi. No žiadny luxusný obrad nečakajte!
„My sme sa dokonca už vzali, asi pred dvomi rokmi. Po covide sme si povedali, že nikdy nevieme, čo sa môže stať, tak sme si dohodli notára a jedno popoludnie nás oddal. Môj partner je z Libanonu, ale žije a pracuje v Paríži. Ocko ho miluje, hádam viac než mňa,“ zverila sa Blesku Ema. A keďže boli pri sobáši len v obmedzenom počte, chceli by mať ešte jednu svadbu. „Keďže pri tom neboli naše rodiny, tak by sme chceli spraviť ešte jednu poriadnu svadbu,“ priznala.
