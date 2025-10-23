Vica Kerekes je opäť ZADANÁ: Tajomný muž po jej boku!

BRATISLAVA - Herečka Vica Kerekes opäť prekvapila fanúšikov – po rokoch mlčania o svojom súkromí priznala, že už nie je sama.
Charizmatická slovenská herečka Vica Kerekes znovu žiari – a dôvodom nie je len úspech v práci. O jej súkromí nebolo takmer nič počuť už roky, no aktuálne priznala, že v jej živote opäť klope láska na dvere. A zdá sa, že tentoraz to nie je len krátky románik. V rozhovore pre eXtra.cz Vica potvrdila, že za jej žiarivým výzorom stojí láska.
„Hlavne musíš mať doma lásku, ktorá sa stará o teba. A keď sa o teba stará tvoja láska, tak nemôžeš vyzerať zle,“ prezradila s úsmevom. Kto je však ten tajomný muž, ktorý ukradol srdce jednej z najobľúbenejších slovenských herečiek? To Vica zatiaľ nechce prezradiť. Svoje súkromie si totiž prísne stráži.
„Nepatrí to do sveta šoubiznisu, pretože tam chcem byť len kvôli práci, a nie preto, aby ma videli cez to, akého mám partnera,“ vysvetlila. Herečka zároveň dodala, že nechce svoj vzťah skrývať, ale ani vystavovať na obdiv: „Takže toto je moje súkromie, a keď nás niekedy uvidíte, jednoducho nás uvidíte.“ Meno jej partnera tak ostáva zahalené pod rúškom tajomstva.