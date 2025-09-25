Krst albumu Richarda Müllera: Ďurianová vyrážala DYCH a... Aha, ako vyrástol jeho najmladší syn!

BRATISLAVA - Richard Müller priniesol hudobný návrat roka – po štyroch desaťročiach oživil zvuk legendárnej kapely BANKET. Nový album Slovenská strela pokrstili Peter Bič a Viki Vargová originálnym „preštiknutím“ železničiarskymi kliešťami. Slávnostného večera sa zúčastnilo množstvo známych hostí!
Hudobná udalosť, na ktorú sa čakalo celé roky! Richard Müller vydal nový album pod hlavičkou ikonickej kapely BANKET. „Vydať nový BANKET bol môj sen. Na budúci rok uplynie 40 rokov od vydania zásadného a ikonického albumu Bioelektrovízia, tak som rozmýšľal, ako to osláviť. A napadlo mi, že najlepšou oslavou bude to, keď pripravím nový BANKET," priznal Richard Müller.
„Všetky texty na album vznikli na mojej ceste z Las Vegas do Viedne. Mal som pripravené jednoriadkové slogany alebo jednotlivé slová. Počas 11-hodinového letu som nemal čo robiť a tak som tie poznámky jednu za druhou pretavil do textov,“ dodal. Novinku s názvom Slovenská strela pokrstili Peter Bič a Viki Vargová zo skupiny Peter Bič Project.
Krst prebehol originálnym spôsobom – skupina Peter Bič Project vyprevadila album na cestu symbolickým „preštiknutím“ železničiarskymi kliešťami. Slávnostný večer sa konal v bratislavskej reštaurácii známeho hotela a nechýbala ani spevákova manželka Vanda, dcéra Ema či syn Markus. Ten už poriadne vyrástol. Pozrite!
Album prináša aj duety s Darou Rolins, Tinou a spevákovou dcérou Emou, ktorá zároveň krst moderovala. „Prvý duet sme mali s tatinom, keď som mala jedenásť. A po dvadsiatich rokoch máme nový song s názvom Medzi nebom a ženou, ktorý je mojim najobľúbenejším na albume,“ prezradila dojatá moderátorka večera Ema Müller. Medzi prítomnými hosťami nechýbalo ani množstvo Richardových známych priateľov, napríklad Václav Mika, Tomáš Yxo Dohňanský, Vera Wisterová, Lucia Hablovičová či Marianna Ďurianová. A práve z moderátorky nespustíte oči. Na akcii doslova vyrážala dych! FOTOgrafie z večera nájdete v galérii.
