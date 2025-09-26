Ani nevie, ako to prišlo! Úprimné slová Vlhovej o mužoch: Petra sa pri tom červenala, Adela zmrzla

BRATISLAVA - Aj najlepšej moderátorke vyrazila dych! Petra Vlhová zašla v intímnostiach priďaleko.
Úspešná lyžiarka Petra Vlhová, ktorá sa nedávno prehupla do tridsiatky, má za sebou obdobie plné skúšok. V januári 2024 prežila jedno z najťažších zranení kariéry, prešla si rozchodom a všetko ju to prinútilo zastaviť sa a na istý čas úplne zmeniť rytmus života. V otvorenom rozhovore prezradí, aké je to, keď sa z vrcholovej športovkyne zrazu stane pacientka bojujúca o návrat, ako sa učí viac počúvať svoje telo a akú úlohu zohráva psychická stránka pri takýchto skúškach.
V tohto týždňovom vydaní Trochu inak s Adelou ukáže Petra Vlhová aj svoju citlivú ľudskú stránku. Priznáva, že niekedy je pre ňu náročné, keď ju ľudia vnímajú iba ako „Vlhovú, tú lyžiarku“ a zabúdajú na to, že je predovšetkým človek ako každý iný. „Akonáhle sa začnem s niekým baviť, tak mi povie: a ty si v pohode. A ja len dodám – no tak jasne,“ hovorí s úsmevom. Otvorene rozpráva aj o tom, ako vníma balíček slávy a očakávania, ktoré sú s ním spojené. Pre mužov, ktorí by ju chceli osloviť, má jasný odkaz. Aký? To sa dozviete v nasledujúcej ukážke a nenechajte si ujsť celý rozhovor už v piatok o 21.55 na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou!