Zvrat v živote slovenskej herečky: ROZCHOD po 20 rokoch! Čo bude s dcérami?

PRAHA - Nad ich vzťahom zazvonil umieračik! Reč je o slovenskej herečke Michaele Badinkovej, ktorá sa po dvoch desaťročiach rozišla s partnerom, hereckým kolegom Janom Teplým ml., s ktorým má dve dcéry.
Herečka sa otvorene vyjadrila k tomu, ako sa po rozchode mení jej život a život jej dcér: „Sme priatelia, máme sa radi, vychovávame naše dve dievčatká. Ale už nejaký čas spolu nebývame.“ Dievčatá sú momentálne u nej, no ako dodala, s bývalým partnerom nemajú problém sa na všetkom dohodnúť.
Badinková zdôraznila, že za rozpad ich vzťahu nemôže nikto tretí. „Žijeme si každý sám za seba a pre seba, bez iných partnerov,“ vysvetlila pre super.cz. Zdá sa však, že jej rozchod prospel. Na nedávnej kozmetickej akcii totiž všetkým prítomným vyrazila dych – vyfúkané vlasy, jemné líčenie a štíhla postava. Vyzerala ako keby otočila čas späť. Zdá sa, že aj napriek ťažkému obdobiu žiari viac než kedykoľvek predtým.
A čo nová láska? Herečla by sa jej rozhodne nebránila. „Jasné, že nie. Som ešte mladá. Ale to sa musí stať. Myslím, že láska sa musí stretnúť, nedá sa nájsť napríklad na zoznamke. Snáď sa niekde s niekým zrazím,“ dodala optimisticky.