Martina Flašíková o STVR: Nejdeme bojovať s konkurenciou, naša úloha je niekde úplne inde

BRATISLAVA - Generálna riaditeľka STVR Martina Flašíková nastúpila do funkcie s jasnou víziou. Spolu so svojím tímom predstavila novinky jesennej vysielacej štruktúry a naznačila, ako chce verejnoprávne fungovanie odlíšiť od komerčných televízií.
Podľa Flašíkovej nie je úlohou STVR naháňať čísla sledovanosti, ale ponúknuť zaujímavý obsah. „Neviem, či by som to brala, že idem bodovať voči konkurencii. Ja som neprišla bojovať s konkurenciou, myslím, že úloha STVR je trochu niekde inde,“ vysvetlila, že dôležité nie sú iba čísla sledovanosti, ale najmä programy, ktoré si komerčné televízie nemôžu dovoliť vysielať.
A televízia je skutočne jej život! Dnes ju bavia najmä seriály a sleduje nielen tie domáce, ale aj konkurenčné. „Teraz pozerám naše seriály, ale aj tie na ostatných televíziách, pretože to bola moja práca predtým – venovala som sa producentskej činnosti, takže tie sledujem dodnes,“ tvrdí Flašíková. Popri riadení obrovskej inštitúcie si stráži aj rodinný život - a s prehľadom zvláda oboje. „Ide to tak, ako to ide, prirodzene... snažím sa v tom fungovať a presúvať sa z dňa do druhého dňa,“ hovorí. A kto drží televízny ovládač u nich doma v rodine?