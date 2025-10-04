Ivan Tuli Vojtek o svojom životnom úlovku: Volá sa Mária a váži... čo zadrel potom, vás odrovná!

BRATISLAVA - Herec Ivan Tuli Vojtek je známy nielen z divadelných dosiek, ale aj ako vášnivý rybár. V Neskoro večer prezradil, čo považuje za svoj najväčší životný úlovok – a verte, že ryby v tom nehrajú hlavnú úlohu.
Hostia i diváci ostali prekvapení a dojatí, keď Ivan Tuli Vojtek bez rozmýšľania povedal: „Môj životný úlovok sa volá Mária, nebudem prezrádzať jej vek, ale prezradím jedno jediné...“ do čoho mu, samozrejme, zasiahol Peter Marcin a ako obyčajne to skončilo iba smiechom.
Keď sa Ivan Vojtek dostal opäť k slovu, tak prezradil, že oslávil nádherných 40 rokov manželstva a netajil, čo stojí za jeho dlhoročným rodinným šťastím. Marcin bol zvedavý, na akú návnadu ju chytil, nechýbali teda ani úprimné vyznania o tom, ako "ulovil" svoju životnú partnerku. Smiechu v publiku by ste sa nedorezali...
Tuli však odhalil, že úspešné manželstvo nie je len o láske, ale aj o humornej dávke trpezlivosti. A hoci sa priznanie nezaobišlo bez štipky nadsádzky, jeho príbeh vyvolal v štúdiu búrlivé reakcie. Aké je tajomstvo hercovho manželského úspechu? Zistíte v talkšou Petra Marcina Neskoro večer už v sobotu o 21.45 na Jednotke.