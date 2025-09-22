Richterová otvorene o KRÍZE s Bačom: Toto bol kameň úrazu!

BRATISLAVA – Herečka a čerstvá mamička Dominika Richterová (33) prekvapila úprimným priznaním o vzťahu so svojím partnerom Jurajom Bačom (38).
Dvojica, ktorá spolu vychováva štvormesačného synčeka Bruna, si prešla rozchodom, no napokon sa k sebe vrátili. A teraz konečne prezradila, čo bolo za tým! „Bola som žiarlivá, veľmi. Mali sme taký vzťah, že som bola veľmi žiarlivá, ale už nie som. Už som v pohode. Už to máme tak nejak vyladené, prešli sme si nejakými vecami v živote, skúsenosťami, aj sme sa nejak zastabilizovali každý a už nie som žiarlivá,“ priznala herečka v podcaste Bekimovo horúce kreslo.
Jej slová tak jasne naznačili, že práve žiarlivosť mohla byť tým, čo stálo za ich krízou v minulosti. Dnes je však z Dominiky sebavedomá mamička, ktorá sa na náklonnosť fanúšičiek k jej partnerovi pozerá úplne inak – s humorom a nadhľadom. „Vieš, koľko babiek sa naňho cápe a starších dám? V kuse sa naňho vešajú a ja mám naňho žiarliť? Tak nech si to užije…“ smiala sa.
A aby toho nebolo málo, zo žien, ktoré si obľúbili šarmantného herca a moderátora, má rodina dokonca aj osoh. „Myslím si, že ho majú tieto staršie dámy rady a sú vždy také šťastné. A vlastne je to super, lebo potom máme vždy doma pár kíl medu, všelijaké koláčiky. Tie nám dávajú aj ochutnávať dokonca, že či dobre napiekli, lebo Juraj je taký odborník v tom pečení. Ja som vlastne spokojná, nech si ho pooblapávajú trošku,“ dodala Richterová s úsmevom.
Juraj Bača si totiž srdcia divákov získal aj ako moderátor populárnej šou Pečie celé Slovensko, kde dámy nedajú na jeho úsmev a šarm dopustiť. A práve jeho meno bude opäť spojené s koláčmi, tortami a sladkosťami – piata séria šou štartuje na Jednotke už v nedeľu 5. októbra 2025 o 20.30.
