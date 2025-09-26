Známa Češka sa na parkete poriadne odviazala: Chýbalo len málo a... TRAPAS by bol na svete!

PRAHA - Na krste nového klipu speváka Jey Byho sa o poriadne vzrušenie postarala modelka Eliška Bučková (36). V odvážnych čiernych šatách sa na parkete odviazala tak, že chýbalo len málo a ocitla by sa v poriadne nepríjemnej situácii.
Pražský Fu Club sa stal dejiskom veľkolepej párty, kde nechýbali známe mená zo sveta šoubiznisu. Hlavným bodom programu bol krst nového videoklipu speváka Jey Byho, no pozornosť hostí aj fotografov si ukradol niekto úplne iný – modelka Eliška Bučková.
Krásna brunetka dorazila v mimoriadne odvážnom outfite – čierne šaty s hlbokým výstrihom zvýraznili jej postavu a pôsobili neuveriteľne zvodne. Eliška sa však rozhodne nedržala pri zemi. Keď sa rozozvučala hudba, vyšla na parket a predviedla tanečné kreácie, pri ktorých mnohým padla sánka.
Pri jednom z vášnivých pohybov jej však šaty odhalili viac, než by sama chcela. Len o vlások unikla poriadnemu trapasu, ktorý by si určite všimli všetci prítomní. Šaty mali totiž dosť výrazné výrezy v oblasti pŕa, a tak chýbalo len málo, aby ju oblečenie nezradilo. Napriek tomu Bučková s úsmevom pokračovala v zábave.
