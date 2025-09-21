Belohorcová musí peniť: FOTO Hájek ju mal vymeniť za Macedónku s dokonalou postavou

TENERIFE – Zuzana Belohorcová prežíva krušné chvíle! Manžel Vlasta Hájek jej mal byť neverný, údajná milenka reaguje.
V sobotu sa médiami prehnala informácia o problémoch v manželstve exmoderátorky Zuzany Belohorcovej (49) a jej manžela Vlastu Hájka (51). Škrípe to kvôli nevere, pričom údajnou milenkou má byť podľa informácií eXtra.cz krásna Macedónka. Tá pracuje v realitnej agentúre na Tenerife, ktorú založili Hájek s Belohorcovou. „Nejakú dobu sa šepká, že idú od seba. Hájek sa má sťahovať z Tenerife a Zuzana s deťmi zostávajú,“ prezradil nemenovaný zdroj českej redakcii.
Spočiatku sa mohlo zdať, že ide o jeden z viacerých úletov českého podnikateľa, je to vraj ale vážnejšie, Hájek jej mal údajne zaplatiť aj nové prsia. Krásna žena vraj nešetrí neraz pikantnými fotografiami na sociálnych sieťach, na ktorých vystavuje na obdiv svoju dokonalú postavu. „Počula som, že je to kvôli A. Mal s ňou pomer od prvého dňa. Je to Macedónka, matka dvoch dcér, ktorá mala skvelého partnera, ale odišiel od nej kvôli tomu, ako sa správala. Predpokladám, keďže sa ťahala s Hájkom, že odíde s ním, len neviem, čo tie dve dcéry,“ povedal eXtra.cz zdroj, ktorý nechce byť menovaný.
Kým Hájek s Belohorcovou zaryto mlčia a k celej situácii sa vôbec nevyjadrujú, Macedónka redakcii eXtra.cz odpovedala len stručne: „Ospravedlňujem sa, asi máte nesprávne informácie.“ Ako je to naozaj, ukáže až čas. Uvidíme, v čí prospech...
