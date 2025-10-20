Český miliardár naložil Belohorcovej mužovi: Všetci DÚFAME, že z Tenerife VYPADNE!

TENERIFE - Nie je žiadnym tajomstvom, že český miliardár Richard Chlad a manžel Zuzany Belohorcovej, Vlasta Hájek, majú medzi sebou konflikt. Ten vyvrcholil v apríli tohto roka, kedy sa dvojica pobila na Česko-Slovenskom benefičnom plese na Tenerife. Aktuálne sa hovorí o vážnej kríze v manželstve Hájekovcov, ktoré má smerovať k rozvodu a dokonca Vlastovmu odchodu z ostrova. A na túto informáciu ostro zareagoval spomínaný Chlad!
Český miliardár po BITKE s Belohorcovej mužom: Označil ich za ŠAŠOV a verejne ich PONÍŽIL!
Spor medzi Richardom Chladom a Vlastom Hájkom začal už pred pár rokmi, kedy vraj známy Čech poslal niekoľko vulgárnych hlasoviek miliardárovej manželke. No a všetko vyvrcholilo tento rok v apríli na Česko-Slovenskom benefičnom plese na Tenerife, kedy došlo medzi týmito dvomi ku fyzickému konfliktu. Pohlavok však napokon omylom schytal Michal David, ktorý sedel vedľa Hájka.
Aktuálne česko-slovenské médiá obletela informácia o vážnej kríze v manželstve Hájka a Belohorcovej, ktoré má dokonca smerovať k rozvodu a k Vlastovmu odchodu zo španielskeho ostrova. Všetkému má nasvedčovať fakt, že dvojica predala spoločnú firmu Tenerife Real a aktuálne sa na realitnom trhu objavila aj ich vila.
No a Richard Chlad si nenechal ujsť možnosť sa k celej veci vyjadriť. „Tak platí taký ten prefláknutý slogan, že karma je zdarma. Mňa teda úprimne mrzí, že na to všetko okolo Vlastu doplatil ich dlhoročný vzťah, ale viac to asi nemá zmysel komentovať. Ja by som si prial, aby Zuzana s Vlastom zostali ďalej pokope ako rodina, ale ani to už zrejme asi nie je možné. Myslím si, že Zuzka to teraz bude mať veľmi ťažké, pretože tým, že ho koľkokrát úplne zbytočne, aj kd ako manželka, podporila, tak si u veľa ľudí zavrela dvere. Neviem, je to na nej, akým spôsobom sa vráti do normálneho života bez Vlastu,“ uviedol pre Expres.cz boháč.
Kriticky sa vyjadril aj k Hájkovmu podnikaniu s realitnou kanceláriou Tenerife Real, ktorá síce už má nových majiteľov, no Vlasta so Zuzanou s nimi naďalej spolupracujú a pomáhajú im.