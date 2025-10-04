Naznačuje ROZCHOD s Hájkom? Belohorcová lajkuje komentáre o PSYCHOPATOVI!

TENERIFE - Po predchádzajúcich špekuláciách o nevere a rozvode sa teraz objavili nové náznaky, ktoré vyvolali ďalšie otázky. Belohorcová sa totiž pustila do lajkovania komentárov, ktoré jednoznačne odkazujú na jej manžela Vlasta Hájka – a zdá sa, že nie vo veľmi dobrom svetle!
Pred niekoľkými dňami zverejnila Zuzana fotku so svojou dcérou Salmou, kde obe vyzerajú skvele v širokých džínsach a upnutých bielych body. Na prvý pohľad ide o úplne nevinný príspevok, no medzi stovkami pochvalných komentárov sa objavili aj narážky, ktoré sa vzhľadu netýkali. Jeden z komentujúcich napísal: „Takto im to pristane oveľa a oveľa viac, bez psychopata.“ A čo na to Zuzana? Dala tomuto komentáru srdiečko a tleskajúci smajlík, píše expres.cz.
A to nie je všetko! Ďalšia fanúšička napísala: „Príde doba, kedy bude žobrať,“ čo opäť neuniklo exmoderátorkinej pozornosti. Tá príspevok označila tleskajúcimi smajlíkmi. Zda sa, že týchto reakcií si všimli aj ďalší sledovatelia, ktorí v diskusii nešetrili otázkami o jej manželovi a ich vzťahu.
Samotný popis k fotke „Deti a rodina… Tí boli a budú vždy pre mňa všetkým. Salminka & Nevinko“ by mohol byť neškodný, no v tomto prípade zrejme odhaľuje viac, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Špekulácie o rozchode Belohorcovej a Hájka sa začali pred dvoma týždňami, keď sa na Tenerife začali šíriť fámy, že Vlasta má manžellu podvádzať so svojou podriadenou z agentúry.
Dodnes tieto reči ani jeden z nich vyvrátil, práve naopak. Komentáre, príspevky a reakcie rodiny naznačujú, že sa manželstvo chýli ku koncu. Keby bolo všetko v poriadku, málokto by sa asi odhodlal k podobným verejným lajkom, ktoré priamo podnecujú špekulácie o „psychopatovi“.
