Marek Majeský prezradil trik legendárneho herca: To si žiadny divák nevšimol!

BRATISLAVA - Byť hercom nie je vždy len zábava a červený koberec. Marek Majeský prezradil, že texty sa učia ťažšie, než by si mnohí mysleli.
Aké obete musia herci priniesť, aby vyzerali dokonale? Naučiť sa kvantum textov totiž nie je celkom jednoduché a zábudlivosť robí často tiež svoje. Preto sa herec občas nevyhne malým pomôckam – a verte, že niektoré sú poriadne netradičné! Kde všade si Marek Majeský v minulosti schovával „ťaháky“, aby nezabudol na repliky?
Herec Marek Majeský tiež odhalil tajomstvo, ktoré mu poradil známy režisér a kolega Karol Spišák. A hoci by sa mohlo zdať, že na zvládnutie ťažkého monológu je potrebné hodiny a hodiny memorovania, pravda môže byť úplne iná. Ako teda herci dokážu stáť pred publikom a pôsobiť sebavedomo aj vtedy, keď majú textov ako z encyklopédie? Marek rozbalil karty a divákom prezradil zákulisné know-how, ktoré používajú profesionáli. Možno budete prekvapení, možno sa aj zasmejete – ale určite budete chcieť vedieť viac. Či sa teda treba učiť do úmoru, alebo stačí malý trik? Sledujte Neskoro večer už v sobotu o 21:45 na Jednotke a dozviete sa odpoveď!
