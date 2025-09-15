Nikdy nebudú kamaráti: Uvidíte video Holubca a Klausa po nakrúcaní Dunaja, od smiechu zostanete bez slov!

BRATISLAVA – Seriál Dunaj, k vašim službám, už opäť valcuje obrazovky. Okrem seriálového príbehu sa tak znovu roztáča aj kolotoč vtipných záberov a videí zo zákulisia počas nakrúcania.
2. septembra odštartovala 11. séria dobového seriálového hitu Dunaj, k vašim službám. Tvorcovia sľubujú ešte viac napätia a dramaticky vypätých situácií, ktoré divákov prenesú priamo do víru vojny na začiatku roka 1944, ktorá už naplno zasahuje aj Slovensko a mení osudy všetkých postáv.
V novej sérii sme svedkami dramatických momentov, odvážnych misií slovenského odboja a postupnej prípravy Slovenského národného povstania. Židovské postavy pokračujú v boji o záchranu svojich blízkych, zatiaľ čo niektorí Nemci čelia tvrdému precitnutiu. Do deja priamo vstúpia aj kľúčové historické udalosti – zničujúce bombardovanie Bratislavy a továrne Apollo, plánovanie atentátu na Hitlera či zverejnenie správy utečencov z Osvienčimu, ktorá svetu prvýkrát odkryla hrôzy koncentračných táborov. Okrem návratu obľúbených hrdinov však pribúdajú aj nové výrazné postavy s vlastnými tajomstvami a motiváciami, ktoré zamiešajú kartami vo vzťahoch i dejových líniách.
Popri tragických a dramatických momentoch však v nových dieloch nechýba ani nádej, láska a chvíle obyčajného ľudského šťastia, ktoré postavám dodávajú silu bojovať o svoju budúcnosť. O tom, že na pľaci, kde sa odohrávajú ľudské tragédie, je v zákulisí a počas chvíľ, kedy sú vypnuté kamery, aj veľa zábavy, sme už niekoľkokrát písali. Svoje vlastné príbehy si herci odohrávajú vo vtipných videách na sociálnych sieťach, v ktorých sa odreagujú od ťaživých momentov a dokazujú svoj zmysel pre humor. Nedávno to boli napríklad Ján Koleník a Filip Tůma, ktorí jasne a veľmi vtipne naznačili, že v seriáli sa v ich vzájomnom vzťahu k ničomu lepšiemu nechystá. Potvrdili to aj slová napísané ku krátkemu videu: „Nikdy nebudú kamaráti… Ani v 11. sérii… Akurát sme ju pre Vás dotočili. K Vaším službám!“ Avšak či to tak bude naozaj a akým smerom sa budú vyvíjať osudy nielen Waltera Klausa a Antona Holubca, ale aj ďalších postáv, už uvidíte pri sledovaní samotného seriálu vždy v utorok a štvrtok večer na Markíze.