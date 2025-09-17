Manželka Ďurovčíka sa práce nebojí: Keď jej to nevyjde v divadle... Vlastný projekt už rozbehla!

BRATISLAVA - Zavesí divadlo na klinec? Barbora Ďurovčíková hviezdi na divadelných doskách, no popri divadle sa našla aj v celkom inej záľube, ktorá jej učarovala!
Muzikálová herečka Barbora Ďurovčíková je známa nielen ako manželka renomovaného režiséra Jána Ďurovčíka, ale aj ako výrazná postava slovenského divadelného sveta. Aktuálne hviezdi v poriadne odvážnom titule s názvom Donaha!, ktorý divákov baví aj dojíma zároveň. Príbeh o strate zamestnania a hľadaní novej cesty k sebavedomiu prinútil mnohých zamyslieť sa – a výnimkou nebola ani samotná herečka. „Ja som typ, ktorý sa nebojí práce a myslím si, že aj teraz mám nejaký zadný koníček. Som otvorená, uvidíme, čo bude v budúcnosti. Aj táto naša muzikálová sféra nie je úplne jednoduchá na Slovensku, takže treba mať nejaké zadné dvierka,“ prezrádza otvorene herečka, ktorá sa zaručene nestratí.
Popri výchove synčeka Janka a divadelných predstaveniach sa sympatická herečka totiž presunula na jógamatku! „Robím jógu popri divadle, učím a mám svoju klientelu. Teraz je to fajn, uvidíme, čo by to bolo v budúcnosti. Ja mám aj maminu, ktorá je v gastre a k tomu mám tiež blízko,“ neprestáva svojimi slovami prekvapovať Barbora. Naskytá sa otázka, či sa presunie z hereckej šatne do vlastnej prevádzky?