Syn Švajdovcov opúšťa Slovensko: Hokejový talent dostal ponuku, ktorá sa neodmieta!

BRATISLAVA – Zlatica Švajdová Puškárová nemôže byť šťastnejšia! Na jej syna Lea sa usmialo šťastie a ona sa s novinkou neváhala okamžite pochváliť svojim priaznivcom.
Úspešní sú nielen televízni moderátori, ale za hviezdnou kariérou už začína kráčať aj ich syn! Zlatica Puškárová má s manželom Patrikom Švajdom dvoch synov. Kým mladší Adam má ešte iba osem rokov, starší Leonard (15) sa prehupol do veku, kedy začína pomýšľať na svoju budúcnosť. Hokejovo rástol v skvelom tíme HK Nitra, vďaka ktorému sa vo svete presadili už viacerí úspešní slovenskí hokejisti, ako Šimon Nemec, Juraj Pekarčík či Adam Sýkora. V uplynulej sezóne v súťaži do 18 rokov úspešne zabodoval aj Leo, čo neostalo bez odozvy. Zlatica doslova žiari šťastím: „Začíname ďalšiu životnú etapu, náš LEO dostal mimoriadnu ponuku od prestížneho švédskeho klubu. Neplánovali sme jeho odchod do zahraničia a veľa ponúk sme doteraz odmietli. LEO ale dostal tak atraktívnu ponuku, že sa rozhodol vykročiť,“ pochválila sa na sociálnej sieti. „A hoci sa to všetko udialo neskutočne rýchlo, sme ako rodina zomknutí a odhodlaní byť pri plnení jeho sna. Takže čakajú nás časté lety a život plný cestovania, dobrodružstva a aj neznáma. Ale povedali sme, že budeme ODVÁŽNI.“
Leo sa v cudzom svete nestratí aj vďaka parádnej angličtine, v ktorej plnohodnotne komunikuje. „Učte sa cudzie jazyky, nepoznáte potom hranice,“ prízvukuje moderátorka, ktorá sa ttší na nové začiatky svojho úspešného syna. „Je MILIÓN vecí, ktoré v krátkom čas s Paťom zažívame, niekedy sa strácame, učíme sa, veľa sa smejeme, ale najmä sme nesmierne hrdí, že sa náš 15-ročný syn dokázal sám za seba tak skoro presadiť a nikdy sa nespoliehal na to, že má známych obidvoch rodičov.“
Nezabudla pritom spomenúť aj ďalších rodičov, ktorým záleží na tom, aby sa ich deťom plnili sny: „Zároveň sa hlboko skláňame pred obetavým rodičmi, pretože vieme čím všetkým aj my na tejto zaujímavej ceste prechádzame.“
