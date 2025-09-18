Relácia Na nože náhle KONČÍ: Markíza má tento problém!

BRATISLAVA - Relácia Na Nože s Martinom Novákom (39) si našla veľkú základňu skalných fanúšikov, ktorí sa tešia na každú novú epizódu. Aj teraz čakali, že Markíza prinesie novú 5. sériu, no namiesto nej vysiela posledné epizódy 4. série. Tie sa čoskoro minú... A nové sú v nedohľadne. Markíza má tento problém!
Obľúbená relácia Na nože čelí nečakanému zvratu! Diváci televízie Markíza, ktorí si pravidelne sadajú k obrazovkám, aby sledovali zásahy šéfkuchára Martina Nováka v slovenských reštauráciách, sa musia pripraviť na nepríjemné prekvapenie. Namiesto sľubovanej novej série program predčasne končí a ďalšie premiérové časti sú zatiaľ v nedohľadne.
Markíza priniesla túto šou na obrazovky v roku 2023 a odvtedy stihla ponúknuť divákom tri série, počas ktorých pomohla dokopy 28 podnikom. Štvrtá séria odštartovala vo februári tohto roka a do mája priniesla 11 epizód. Fanúšikovia logicky očakávali, že v septembri príde piata séria, no namiesto nej televízia nasadila len posledné časti tej starej... A ako informuje Mediaboom, posledná nakrútená epizóda príde do vysielania už o dva týždne.
Od 8. októbra potom divákov čakajú už len reprízy. Znamená to, že v jesennej sezóne prinesie Na nože iba 5 nových častí a skončí skôr, než sa televízna jeseň stihne naplno rozbehnúť. A dôvod? Ten vraj súvisí s problematickejšou výrobou programu. Aj samotná Markíza potvrdila, že tvorcovia majú problém s nájdením vhodných podnikov pre reality šou.
