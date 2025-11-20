Ani Martin Novák im nepomohol: Zatvorili ĎALŠIE dva podniky z Na nože!

BRATISLAVA - Relácia Na nože s Martinom Novákom (39) sa teší veľkej obľube u divákov. Markíza natočila zatiaľ 5. sérií a známy šéfkuchár pomohol dostať sa na nohy desiatkam podnikov. No niektorým už ani jeho zásah nepomohol... Skončili ďalšie dva podniky!
Relácia Na nože KONČÍ: Markíza musela riešiť problém, ale... už sa nakrúcajú nové časti!
Gastro prevádzky si k sebe na niekoľko dní nasťahovali televízny štáb s cieľom vyriešiť svoje neraz existenčné problémy. Okrem pomoci od ostrieľaného šéfkuchára Martina Nováka, dostali aj priestor v hlavnom vysielacom čase, čo prevádzke zabezpečilo obrovskú reklamu, a s tým aj nových zákazníkov. Mnohé sa vďaka tomu pozviechali a nabrali doslova druhý dych.
Ďalší podnik, ktorý NEZACHRÁNIL ani šéfkuchár Novák: Reštaurácia z Na nože definitívne KONČÍ!
No niektoré sa museli zmieriť s realitou, že ani takáto veľká pomoc im už nepomôže. Vo štvrtej sérii skončili 2 podniky - Chalúpka pod Hoľami v Martine, ktorú Novák našiek zatvorenú už počas kontroly, na ktorú prišiel o mesiac od natáčania. No a skončil aj Javorina Pub 21 v Košiciach. Objekt, v ktorom sa prevádzka nachádzala, sa objavil na Bazoši.
No a portál Mediaboom zistil, že koniec ohlásili ďalšie dve prevádzky zo 4. série. Trpký osud postihol Veganaf v Banskej Bystrici. „Ahojte priatelia. Dnes sme spravili túto pamätnú fotku na nás vegánsky domov v Banskej Bystricii. Od 21. 6. 2023 sme vás tu nakŕmili nespočetne veľa a všetkým vám, ktorí ste nám dali šancu alebo nás navštevovali pravidelne, patrí od nás jedno veľké ďakujeme!“ napísali k fotkám prázdneho priestoru.
Ďalej uviedli, že do konca roka si oddýchnu, načerpajú sily a v roku 2026 dajú vedieť, "kde, čo a ako" s nimi bude ďalej.No a svoje pôsobenie ukončil aj jeden z najvýraznejších podnikov Na nože - Bufet Jahodná, v ktorom Novák zistil množstvo problémov nielen v medziľudských vzťahoch, ale aj v hygiene.
