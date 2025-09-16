Gyimesi už OFICIÁLNE potvrdil vzťah so SEXI markizáčkou: Verejné vyznanie!

BRATISLAVA - Bývalý poslanec György Gyimesi už nemá dôvod skrývať svoju novú lásku. Po boku exmarkizáčky Silvie Juříkovej žiari.
Bývalý slovenský poslanec György Gyimesi už neskrýva svoj nový vzťah. Zahľadel sa do exmarkizáčky Silvie Juříkovej. Do televízie nastúpila v roku 2017 a o 2 roky neskôr sa s ňou rozlúčila. Útla kráska ich lásku priznala už minulý týždeň. Doteraz sa však politik k ich romániku nevyjadril. Urobil tak až teraz.
Gyimesi má po vzťahu s víťazkou Ruže NOVÚ lásku: Nabalil si SEXI krásku z Markízy!
Na Instagram pridal ich spoločnú fotografiu s verejným vyznaním. „Jakutsko je najväčšia Ruská republika. A zároveň magnet, ktorý ma priťahuje odkedy si pamätám. Po Kamčatke ďalšia z destinácií, ktorú jednoducho musím navštíviť. Asi uznáte, že pre dámy to nie je miesto na dovolenku snov. Takže @silvia_jurikova som tvojím dlžníkom," napísal Gyimesi na sociálnej sieti.
„Moja láska práve odlieta splniť si svoj ďalší poľovnícky sen. @gyimesi_gyorgy už teraz mi chýbaš," odkázala mu Silvia, ktorá ho bola odprevadiť na budapeštianske letisko. György Gyimesi minulý rok tvoril niekoľko mesiacov pár s víťazkou Ruže pre nevestu Stankou Lučkovou. Predtým sa do pozornosti dostal aj vzťahom s Miss Slovensko 2006 Magdalénou Šebestovou.
