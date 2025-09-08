Gyimesi má po vzťahu s víťazkou Ruže NOVÚ lásku: Nabalil si SEXI krásku z Markízy!

BRATISLAVA - Gÿorgy Gyimesi má nový vzťah. Opäť sa zaľúbil do krásky z Markízy. Ktorá dáma mu učarovala?
V júli minulého roka sa prevalil vzťah politika Györgyho Gyimesiho a víťazky šou Ruže pre nevestu Stanky Lučkovej. O 2 mesiace však oznámili rozchod. Aj keď bývalému poslancovi tento vzťah nevyšiel, nezaháľal a po viac ako roku si našiel novú lásku. Opäť si nabalil krásku z Markízy!
György sa zahľadel do Silvie Juříkovej, ktorá kedysi pôsobila v Záhorskej Bystrici ako redaktorka. Nastúpila tam v roku 2017 a o 2 roky neskôr sa s televíziou rozlúčila. Na sociálnych sieťach je však stále aktívna sem-tam opráši svoje moderátorské schopnosti v rôznych rozhovoroch.
Silvia ku fotografiám napísala len smajlík a pod príspevkom sa okamžite začali hromadiť pozitívne reakcie. „Najkrajší pár. Žiarite," napísala istá žena. „Krásny párik," dodala ďalšia. Politik sa však vzťahom na sociálnych sieťach ešte nepochválil, je to zrejme len otázka času, kedy tak urobí.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%