Kormúthová svedkom nezodpovedných českých turistov: Zachraňovala ich horská služba!

TATRY - Českých turistov v Tatrách zachraňovala horská služba. Svedkom tejto nebezpečnej situácie bola Kristína Kormúthová, ktorá je zdesená z ich nezodpovednosti. Ako môže niekto takto hazardovať s vlastným životom?!
Kristína Kormúthová si našla obľubu v turistike. Aktuálne sa rozhodla, že vyjde na Gerlach. Počasie im však neprialo. „Cesta k ďalšiemu vrcholu. Smerovali sme na Gerlach, vis major však rozhodol za nás. Počasie nás nepustilo splniť si ďalší cieľ," zverila sa na sociálnej sieti. „Trošku smutná, že Gerlach nevyšiel, ale ideme aspoň na 5-6-hodinový výšľap. Prestalo pršať a už menej fúka," dodala. Vydali sa tak na inú turistiku a išli na Poľský hrebeň. Všetko zvládli a dostali sa naspäť živí a zdraví.
Na čo však exmoderátorka upozornila boli českí turisti, ktorí toľké šťastie nemali. Museli ich totiž zachranovať záchranári. „Títo dvaja Česi také šťastie nemali. Práve teraz ich hľadá horská služba!!! Keď som toto nahrávala, ešte som netušila, aký to bude mať koniec! Boli vybavení len alkoholom, vychádzkovými teniskami a kraťasmi!!! Ale tu opäť musím povedať, že na horách ide o život každú chvíľu. To som veľmi rýchlo pochopila! A svojou blbosťou a nerozvážnosťou prísť o to najcennejšie???“ pýtala sa neveriacky. Hľadali ich aj neskoro večer.
„A to ich hľadajú len vďaka našej partii 3 ľudí, pretože sme z hotela videli v horách v tme svietiť mobil, ktorým sa snažili privolať pomoc!!! Ľudia, nehazardujte so svojimi životmi!“ upozorňovala. Záchranári ich nakoniec našli, jeden z nich bol ťažšie zranený a pre toho druhého bol vyslaný druhý tím. „Museli s ním zlaňovať stenu. Obrovský rešpekt pred záchranármi. Toľko mužov, kvôli 1 nezodpovednému mužovi. Ten druhý v šoku dokráčal po svojich. Riskujú vlastné životy pre tých, ktorí si ich nevážia!“ vyjadrila sa. Viac FOTO z tejto situácie nájdete v galérii.
