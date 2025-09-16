Choroba ju mení pred očami: Česká speváčka IGNORUJE desivé prognózy!

PRAHA - Speváčka Markéta Konvičková aj napriek 6-ročnému boju so vzácnym onkologickým ochorením nestráca úsmev na tvári. Desivé prognózy ignoruje.
Markéta Konvičková už 6 rokov bojuje so vzácnym onkologickým ochorením. Aktuálne sa po dovolenke na Santorini, kde načerpala novú energiu, ukázala v spoločnosti. Vydáva totiž novú pieseň spolu so svojimi kolegami Monikou Bagárovou a Janom Bendigom s názvom Ty. A pri tejto príležitosti sa v jednom z podnikov konal jej krst. Aj keď úsmev z jej tváre nemizne, choroba ju viditeľne ničí. Následky liečby jej spôsobujú chudnutie a neprirodzené tmavnutie pokožky. Desivé prognózy lekárov prehliada.
„Je mi to jedno, jedným uchom dnu a druhým von. Vôbec si tieto informácie v sebe neukladám. Doktori to so mnou majú ťažké, stále sa na všetko usmievam. A pritom sú to niekedy fakt riadne petardy, z ktorých by sa človek zosypal,“ priznala na sociálnych sieťach potom, čo sa jej fanúšik nekompromisne spýtal, či má od doktorov odhad, koľko času jej ešte zostáva. Najväčšou motiváciou je jej dcérka Amálka. „Rozhodla som sa, že budem s ňou a uvidím vyrastať vnúčatá. Verím, že práve toto moje urputné presvedčenie ma aj lieči a vylieči. Niekto sa s tým zmieri, ale ja si ani nepripúšťam, že by to malo byť inak,“ zverila sa speváčka.
Markéta Konvičková už 6 rokov bojuje so vzácnou chorobou, ktoré sa na prvý pohľad tvári ako rakovina, ale nie je to ono. Je to ojedinelý druh nádorového ochorenia. Nezaberajú na to liečby ako chemoterapia. Sú to ohraničené nádory, volajú sa karcinoidy a najefektívnejšou liečbou je chirurgické odstránenie z tela. V jej prípade to však nie je také jednoduché, keďže sa nachádzajú na pľúcach, kde ich nie je možné operovať. Ako sama priznala, medzi vedľajšie účinky patrí nielen výrazný úbytok hmotnosti, ale aj zmena pigmentácie pokožky.