Kucherenko je opäť ZADANÁ: Zbalila cudzinca!

ŽENEVA - Silvia Kucherenko je znova zadaná. Priznala, že má priateľa. A neučaroval jej Slovák... Zbalila cudzinca!
Silvia Kucherenko aktuálne žije aj vo Švajčiarsku. Dôvod je ten, že jej syn Alexander tam začal študovať na prestížnej strednej súkromnej škole Ecolint. Silvia sa nikdy netajila tým, že dosahuje v škole nadpriemerné výsledky a ovláda niekoľko jazykov. Hovorí plynule anglicky, francúzsky, španielsky a každý deň sa zlepšuje aj v nemčine.
Ešte na začiatku septembra svojim sledovaťelom ozrejmila, ako to bude na Alexandrovom vyučovaní prebiehať. „Prestávky neexistujú, len na obed a do hodiny sa musia najesť, niekedy ani to sa nestíha. Žiaden čas na desiatu, ako u nás na školách. Do 15:30 plné vyučovanie. Naozaj náročné," opísala. Popri svojich povinnostiach objavuje Silvia aj krásy Švajčiarska. Navštívila už napríklad Gstaad či Mont Blanc.
Aj keď podnikateľka zdieľa na sociálnych sieťach zo svojho života celkom dosť, ku svojim vzťahom sa vyjadruje veľmi málo. No teraz urobila výnimku a priznala, že má priateľa. „Vy si nedáte pokoj. Áno, mám, je odtiaľ zo Ženevy. A to vám musí stačiť," odpovedala rázne svojmu fanúšikovi na otázku. Aj keď veľa toho neprezradila, je jasné, že iní páni už u nej šancu nemajú.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%