Chorej Konvičkovej je partner obrovskou oporou: Svadba po 10 rokoch?! Aha, čo prezradila

BRATISLAVA - Markéta Konvičková zápasí s ochorením, no v speváckej kariére pokračuje. Aj vďaka podpore partnera, ktorému by už rada hovorila manžel.

Monika Bagárová, Jan Bendig a Markéta Konvičková písali dejiny prvej série Česko Slovenskej SuperStar! Po šestnástich rokoch sa vracajú na scénu so spoločnou hudobnou novinkou Ty! Markéta prezradila, že na spoločnú skladbu museli jednoducho dozrieť. „V roku 2009 počas SuperStar vzniklo veľmi pekné priateľstvo s Monikou a Honzom. Od tej doby nenastala tá správna chvíľa, kedy by sme si povedali, že vydáme trio. No a teraz sme sa rozhodli, že do toho pôjdeme. Sme strašne radi, lebo fanúšikovia nás majú radi v tejto kombinácii, zaspomínali sme si na časy SuperStar,“ priznala s úsmevom.

Kým mnohé vzťahy zo šoubiznisu časom vyprchajú, medzi trojicou ide skutočne o pevné puto. „My sme naozaj priatelia a už by sa to dalo nazvať aj rodinou,“ hovorí Markéta, ktorá bola pri Monike Bagárovej dokonca aj v deň, keď prišla na svet dcérka Ruminka. „Keď Monika rodila, prišla som do Prahy, Honzík tam bol a viezli sme ju do pôrodnice. Vieme o sebe všetko, voláme si, myslíme na seba. Naša pridaná hodnota je priateľstvo. Nie vždy v šoubiznise vidíte kolegov, ktorí si pomáhajú a radia si,“ prezrádza speváčka, ktorá na priateľstvo s kolegami zo Superstar nedá dopustiť o to viac, že každý žije svoj život v inom kúte Čiech.

Novinka Ty nesie jasné posolstvo – hovorí o toxických vzťahoch, kde vždy jeden z partnerov myslí viac na seba než na toho druhého. „Podľa mňa sa tam každý nájde,“ neskrýva nadšenie speváčka, ktorá našťastie o toxických vzťahoch spieva len v hudobnej novinke. Ona sama už jedenásť rokov žije v harmonickom vzťahu s partnerom Reném, s ktorým vychováva dcérku Amálku. „Mám nádherný vzťah - môj partner je zlatíčko. Prežili sme pády aj krásne momenty, myslím, že nás toho ešte veľa čaká a trúfam si povedať, že je to doživotný vzťah. Máme dcéru, rodinu, zázemie a je to krásne,“ otvorene priznala a jedným dychom dodáva, že za tajomstvo ich šťastného spolužitia považuje komunikáciu. Dvojica sa musela popasovať aj s náročným onkologickým ochorením, s ktorým speváčka bojuje. A keď príde reč na svadbu... tak hovorí toto:

Chorej Konvičkovej je partner obrovskou oporou: Svadba po 10 rokoch?! Aha, čo prezradila

