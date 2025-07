Českú speváčku NIČÍ choroba: Stráca sa pred očami, ale... JASNÝ plán!

Markéta Konvičková (Zdroj: Instagram MK)

Markéta Konvičková si v uplynulých dňoch užívala pláže Chorvátska. Presnejšie navštívili spolu s rodinou obec Brela. Sú tam naozaj čarokrásne miesta, čoho sú dôkazom aj speváčkine fotografie. Prostredníctvom Instagramu zdieľala momenty z rodinnej dovolenky. Speváčka sa netají tým, že ju jej vzácna choroba ničí a kvôli nej sa stráca pred očami. Do zahraničia išla nabrať silu.

„Môj najdlhší pobyt v Chorvátsku. 13 dní v Brele. Úloha znela jasne. Nabrať energiu, silu a pár kíl. Pomôcť telíčku spamätať sa a byť plnohodnotná mama po náročnom polroku. Nadýchať sa morského vzduchu a užívať si každý okamih. Vďaka Bohu za to. Za tú krásu, že môžem a som. Raz napíšem knihu," podelila sa na sociálnej sieti a z jej slov je jasné, že to v poslednom období naozaj nemala ľahké.

Markéta Konvičková už 6 rokov bojuje so vzácnou chorobou, ktoré sa na prvý pohľad tvári ako rakovina, ale nie je to ono. Je to ojedinelý druh nádorového ochorenia. Nezaberajú na to liečby ako chemoterapia. Sú to ohraničené nádory, volajú sa karcinoidy a najefektívnejšou liečbou je chirurgické odstránenie z tela. V jej prípade to však nie je také jednoduché, keďže sa nachádzajú na pľúchach, kde ich nie je možné operovať. Ako sama priznala, medzi vedľajšie účinky patrí nielen výrazný úbytok hmotnosti, ale aj zmena pigmentácie pokožky.