Česká speváčka sa stráca pred očami, ale... Hlási SKVELÉ správy!

Markéta Konvičková (Zdroj: Instagram MK)

PRAHA - Speváčka Markéta Konvičková bojuje so zákerným ochorením. Fanúšikovia si všimli, že si jej choroba pýta svoju daň, no momentálne hlási pozitívne správy!

Speváčka Markéta Konvičková sa dostala do povedomia verejnosti ešte v roku 2009, keď sa prebojovala medzi desiatku najlepších finalistov v súťaži Česko-Slovenská SuperStar. Už viac než šesť rokov však čelí vážnym zdravotným komplikáciám – diagnostikovali jej zriedkavý typ nádorového ochorenia, ktoré má charakteristiky rakoviny, hoci ňou nie je.

„Je to naozaj vzácny alebo ojedinelý druh nádorového ochorenia, ktoré sa tvári ako rakovina, ale nie je to ona. Nezaberajú na to liečby ako chemoterapia. Sú to ohraničené nádory, volajú sa karcinoidy a najefektívnejšou liečbou je chirurgické odstránenie z tela…,“ vysvetlila v rozhovore pre Blesk. Najväčším problémom však zostáva ich umiestnenie – nachádzajú sa totiž na pľúcach, kde ich nie je možné jednoducho operovať. Liečba si žiaľ vyberá svoju daň aj na jej výzore.

Ako sama priznala, medzi vedľajšie účinky patrí nielen výrazný úbytok hmotnosti, ale aj zmena pigmentácie pokožky. „Nepáči sa mi hovoriť o svojom zdraví, ale už šesť rokov sa liečim. Som často pod narkózou, pod rôznymi zákrokmi… A niekedy prídem o vlasy, opúcham alebo stmavnem,“ prezradila speváčka. Napriek všetkým ťažkostiam si zachováva optimizmus a vďačnosť. „Schudnutá, fľakatá, ale vďačná,“ napísala nedávno na sociálnych sieťach. Aktuálne však prichádzajú aj pozitívnejšie správy. „Jupí, blednem,“ teší sa speváčka, ktorú motivuje jej dcérka Amálka, ktorú má so svojím partnerom.

Archívne video

