Šokujúce VYJADRENIE Bianky Rumanovej: NEBOLA som v skutočnosti NAHÁ!

BRATISLAVA - Od včerajšieho večera sa nehovorí prakticky o ničom inom, len o outfite, ktorý si na media párty TV JOJ zvolila známa slovenská influencerka Bianka Rumanová (30). Ten by sa dal prirovnať k rozprávke Cisárove nové šaty - doslova ich totiž nebolo vidno. Pred fotografov sa tak tmavovláska postavila prakticky nahá. Svojim najnovším vyjadrením však šokovala - holá vraj nebola!
Bianka Rumanová sa netají tým, že pri voľbe svojho párty outfitu sa inšpirovala partnerkou Kanyeho Westa - Biancou Censori. Minimalistické šaty jej ušil slovenský návrhár Boris Hanečka z látky, cez ktorú bolo všetko vidieť. Po zhodení veľkého čierneho kožuchu, tak pred fotografmi stála prakticky nahá. Bol jej vidno zadok, aj celé prsia, vrátane bradaviek.
O to väčším šokom je jej najnovšie vyjadrenie, v ktorom tvrdí, že holá nebola. „Nebola som v skutočnosti nahá. Ja som chcela, aby som vyzerala ako nahá, moja aj spodná partia bola prekrytá, mala som nohavičky, ktoré sú priesvitné, ale najintímnejšia partia bola ukrytá a rovnako aj bradavky. Prsia som mala vonku, ale snažili sme sa to urobiť tak, aby sme korčuľovali na tenkom ľade,“ vyjadrila sa pre TV Joj.
Bianka Rumanová prišla na jojkársku párty NAHÁ: Reakcia jej mamy... Bola si STATOČNÁ!
Samotné bradavky tak mala vraj prekryté. „Uznávaný slovenský maskér robil ten efekt, aby som vyzerala ako holá a nebola holá. Lebo mojou podmienkou bolo, že fakt úplne, úplne nie. Že to musí byť prekryté, takže spraviť to tak, aby to nebolo úplne viditeľné, nebolo úplne jednoduché. Brali sme to veľmi profesionálne a umelecky,“ vysvetlila na sociálnej sieti Instagram Bianka.
A prezradila aj to, či jej mini škandál mal aj nejaký hlbší význam. „Áno malo. Pretože by som veľmi rada toto využila na niečo, čo bude mať hlbší zmysel, ako všetko, čo sa snažím robiť. Možno to vyzerá povrchne, ale ja by som veľmi rada využila toto na charitu, veľmi rada by som podporila onkológiu, najmä detské oddelenie alebo týrané matky. Ešte si vyberiem vlastne z týchto dvoch a je to potrebné, rozhodne. Toto sú určite sféry, kde je to veľm potrebné,“ dodala v rozhovore pre Jojku.
