Tvrdý CHLAP Adam Bardy V SLZÁCH: Pri otázke o starom otcovi sa takmer ROZPLAKAL! Čo sa stalo?

BRATISLAVA - Adam Bardy, bývalý vojak a víťaz súťaže krásy, dnes úspešný seriálový herec, je známy ako silný muž, ktorý sa dokáže postaviť čelom k akejkoľvek výzve. No aj za týmto imidžom sa ukrýva citlivá duša, ktorá si nesie hlboké spomienky na svoju minulosť.
V relácii Trochu inak s Adelou ukázal, že aj jeho silný exteriér môže byť zraniteľný, najmä keď prišla reč na jeho starého otca. A práve v tomto momente sa takmer rozplakal. „Rodičia sa rozviedli, keď som mal asi štyri roky. Do ôsmich rokov som vyrastal s maminou u starých rodičov,“ začal Adam svoje rozprávanie. „Častokrát dávam kredit môjmu starému otcovi, ktorý ma v tých časoch vychovával,“ dodal chvejúcim sa hlasom. „Ja nosím od neho dve veci a to je...," v tomto momente už herec nedokázal ďalej pokračovať...
Adam sa síce zvyčajne drží svojej mužskej masky, no pri tejto spomienke na milovaného starého otca, ktorý zohrával zásadnú úlohu v jeho živote, sa nedalo nedať priestor emóciám. V rozhovore s Adelou tak diváci mohli jasne vnímať, aký hlboký vplyv mal tento muž na jeho osobnosť.
Aj keď Bardy je dnes úspešným hercom a otcom troch detí, zo všetkých životných rolí si práve úlohu vnuka nesie najbližšie k srdcu. Jeho vojenské skúsenosti ho síce naučili disciplíne a zodpovednosti, no vďaka láske a podpore zo strany starého otca sa stal tým, kým je dnes.
Ak vás zaujíma, čo ešte odhalí Adam v tomto emotívnom rozhovore, nezmeškajte reláciu Trochu inak s Adelou, kde sa okrem neho objaví aj vedkyňa Edita Révay, ktorá sa podieľa na vývoji technológie na eliminovanie komárov prenášajúcich maláriu. Tretím hosťom bude Marián Žáry Kukelka, dlhoročný hlas rozhlasového spravodajstva, ktorý otvorene hovorí o svojej ceste k autentickému životu. Hudobným hosťom večera bude skupina Horehigh. Trochu inak s Adelou sledujte už dnes večer, 12. septembra 2025 o 22.00 h na Dvojke.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%