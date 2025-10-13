Tak odviazaného Bárdyho ste ešte nevideli: Prečo sa nerád bozkavám... reč padla aj o orgazme

BRATISLAVA – Išiel s kožou na trh! Krásavec Adam Bardy o svojom súkromí príliš nehovorí, no tentokrát spravil výnimku, ba čo viac, porozprával aj o tých najintímnejších veciach.
V šou Adela a Sajfa sa poriadne odviazal a prezradil, ako to má s romantikou, bozkávaním či dokonca mužským orgazmom. Herec priznal, že romantik síce je, ale po svojom. „Som romantik do určitej miery, ale taký zvláštny. Moja žena hovorí, že nie som romantik vôbec. Podľa mňa som romantik v takých iných veciach.“
Podľa Bardyho sa romantika skrýva v maličkostiach, nie v klišé gestách. „Romantické pre mňa je napríklad umyť riad. Zistil som, že to platí najmä vtedy, keď tú svoju polovičku prekvapíš, keď je to nečakané, tak o to je to silnejšie. Alebo keď tvoja polovička musí niečo spraviť, tlačí to pred sebou a ty to spravíš. Čaká ju tam tá hŕba riadu a ty umyješ, tak vieš, že dnes bude,“ povedal s úsmevom otec troch detí.
Veľké odhalenie prišlo v momente, keď sa ho Adela spýtala, či sa rád bozkáva. „Ty si sa rozprávala s mojou ženou, však? Ona mi to totiž vyčíta, že sa málo bozkávame. Ale na moju obranu poviem, že pre mňa je bozkávanie príliš senzoricky zaujímavé, to sa nemá robiť len tak. Keď sa už pustíme do reálneho bozkávania, tak to nesmie skončiť pri bozkávaní. To nie je, že budeme sa bozkávať, potom sa dáme od seba preč a pôjdeme do práce. Ahoj, idem do práce – je pusa.“
Potom prišla na rad aj pikantnejšia téma, o ktorej sa bežne pred kamerami nehovorí. Sajfa sa ho priamo spýtal: je ťažšie zahrať mužský orgazmus alebo ženský? Adam pohotovo reagoval s tým, že ženský ešte nehral. „Neviem, ako vyzeráš pri tom ty, ale zahrať mužský orgazmus je podľa mňa ťažšie“ – kontroval mu Sajfa.
„Ja to mám práveže ľahšie, pretože ja vtedy chytím kŕč, zamrznem jak zajac. A len sa zvalím a dvadsať minút sa roztápam… preto tie dvojičky,“ odpovedal mu so šibalským úsmevom Bardy. Adam svojím humorom rozosmial celé štúdio a diváci sa zhodli – takto úprimného a odviazaného Bardyho sme ešte nevideli!
