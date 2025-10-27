Padla posledná bašta bez TOHO otravného hmyzu: V tejto krajine prvýkrát objavili komáre

REYKJAVÍK - Na Islande zaznamenali prvý prípad výskytu komára v prirodzenom prostredí. Ostrov bol pritom spolu s Antarktídou jedným z posledných miest na svete bez prítomnosti komárov, napísala agentúra AFP. Jeden sameček a dve samičky druhu komára krúžkovaného (Culiseta annulata) boli nájdené asi 30 kilometrov severne od hlavného mesta Reykjavíku, oznámil agentúre entomológ z Islandského inštitútu prírodných vied Matthias Alfredsson.
Komáre prilákala pasca v podobe látky namočenej v sladkej tekutine, ktorú entomológovia nastražili. Prítomnosť hmyzu podľa vedcov naznačuje nedávne zavlečenie, pravdepodobne loďou, viac však vyjasní až jarné sledovanie výskytu a šírenia. Podľa Alfredssona sa tento druh komára zdá byť dobre prispôsobený chladnejšiemu podnebiu, čo mu umožňuje odolávať dlhým a drsným zimám, keď teploty klesajú pod bod mrazu.
V minulosti bol na Islande zaznamenaný jediný prípad výskytu komára, a to arktického komára (Aedes nigripes), ktorý bol nájdený v lietadle na letisku v Keflavíku, nešlo teda o prirodzené prostredie. Na Islande sa tiež nachádza známe jazero Myvatn, nad ktorým sa v letnom období vznášajú kŕdle pakomárov a muchničiek.