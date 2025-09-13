Tajomstvo ŠTÍHLEJ postavy herečky Zuzany Šebovej: Z takejto DIÉTY že sa CHUDNE? To nemyslí vážne!

BRATISLAVA - V najnovšej epizóde relácie Záhady tela sa Zuzana Kubovčík Šebová podelila o tajomstvo svojej štíhlej postavy, ktoré naozaj prekvapilo všetkých. A ak ste si mysleli, že za jej dokonalou figúrou stojí prísna diéta alebo drsný tréning, pripravte sa na prekvapenie!
Celé to začalo veľkým smiechom, keď sa zabávač Fero Joke priznal k svojmu diétnemu režimu. Moderátor Marián Miezga sa ho spýtal: „Feri, koľko dní už držíš tú diétu?“ Fero s úsmevom odpovedal, že piaty deň – a celé štúdio vybuchlo smiechom. Jeho vtipy o diéte a stravovaní pobavili nielen hostí, ale aj divákov, ktorí si určite mysleli, že ide o ďalší z jeho humoristických výstupov.
A práve v tomto smiešnom kontexte prišla na rad Zuzana Kubovčík Šebová, ktorá sa rozhodla zdieľať svoje diétne tajomstvo, ktoré jej pomáha udržať štíhlu postavu. Keď sa jej Marián spýtal na jej stravovacie návyky, Zuzka odhalila, že jej cesta k štíhlej postave nie je ani zďaleka taká striktná a náročná, ako by ste si možno mysleli, práve naopak...
Obľúbenú zábavno-súťažnú reláciu Záhady tela s moderátorom Mariánom Miezgom sledujte v sobotu 13. septembra o 20.30 na Jednotke. Hosťami relácie budú Fero Joke, Zuzana Kubovčíková Šebová, Lucia Šoralová a Marcel Forgáč.
