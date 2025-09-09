Slová Čimovej rozvírili vášne: Kolega REAGUJE na stanovisko Markízy: Vám už nie je TRÁPNE?

BRATISLAVA - Adela Ghannama poriadne vytočilo stanovisko televízie Markíza. Takto reagoval na ich oficiálne vyjadrenie!
Zuzana Čimová po rokoch odišla z Markízy a ku svojmu odchodu sa patrične vyjadrila aj na sociálnej sieti. Jej slová však poriadne rozvírili vášne. Vo svojom vyjadrení spomenula, že sa v 21. storočí stretla s cenzúrou v najsledovanejšom médiu v krajine. Ako sama priznala, od televízie dostala čas na rozhodnutie, no podľa nej to mala veľmi ľahké.
VÝPOVEĎ po rokoch v Televíznych novinách: Moderátorka PRVÝKRÁT prehovorila o konci v Markíze!
„V situáciách, ktoré sú buď biele, alebo čierne, sa z môjho pohľadu rozhoduje jednoducho, aj keď to tak na prvý pohľad nemusí vyzerať, a rozhodovanie môže byť sprevádzane prvotným strachom. Dnes sa pomyselne s Markízou lúčim, a po udalostiach za posledné takmer dva roky si neviem predstaviť iné rozhodnutie," zverila sa. Tiež uviedla, že odchádza z inej televízie do akej kedysi prišla.
Na jej príspevok reagovala aj samotná televízia Markíza. „Televízia Markíza sa dôrazne ohradzuje voči nepodloženým tvrdeniam Zuzany Čimovej. Moderátorka ukončila pracovný pomer v televízii Markíza k 31. augustu 2025 dohodou a s nadštandardnými podmienkami. Rešpektujeme jej dobrovoľné rozhodnutie odísť, no zásadne odmietame akékoľvek útoky na integritu Markízy. Mrzí nás, že sa Zuzana Čimová rozhodla prezentovať svoj odchod spôsobom, ktorým spochybňuje prácu desiatok kolegov z redakcie spravodajstva," píše sa v stanovisku.
Redaktorka Kajtárova v Kovačičovej 360-ke: Prehovorila o VÝPOVEDI v Markíze... Množstvo výhovoriek!
„Odmietame akékoľvek obvinenia bývalej moderátorky z cenzúry či porušovania princípov faktickej a nestrannej žurnalistiky. Novinári v Markíze pracujú slobodne, naše spravodajstvo je objektívne, vyvážené a dôveryhodné, pričom jeho kvalitu potvrdzujú aj nezávislé prieskumy," znie v ňom ďalej. Ich oficiálne stanovisko nenechalo chladným ani exmarkizáka Adela Ghannama, ktorý odišiel zo Záhorskej Bystrice ešte minulý rok.
Urobil tak po troch rokoch a po tom, čo odišiel aj moderátor Michal Kovačič. A aktuálne neskrýva rozčarovanie zo slov televízie. „Televízia Markíza vám už nie je fakt trápne? Nepodložené tvrdenia? Viem napísať knihu o tom, čo som tam len ja zažil, vy nepodložené tvrdenia," reagoval nahnevane.
