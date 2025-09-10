Gabika Škrabáková OHURUJE aj po 50-ke: FOTO v bikinách!

BRATISLAVA - Gabika Škrabáková sa vybrala na dovolenku na Bali. Svojim fanúšikom odtiaľ poslala aj horúci pozdrav.
Herečka Gabika Škrabáková hrala v množstvo slovenských ale i zahraničných filmov. Medzi najvýznamnejšie patria Žaby a iné ryby, Tajomstvo alchymistu Storitza, Útek, Lucidor, Škriatok, Na tenkom ľade, Scomparsi, Jazero či seriál Horská služba. Okrem herecstva sa však venuje najmä dabingu. Gabika už prepožičala svoj krásny hlas množstvu postáv.
Ku pracovnému vyťaženiu však patrí aj oddych. A tak sa herečka vybrala na dovolenku do tropického raja. Z Bali pozdravila aj svojich fanúšikov. „Ja by som mala leto najradšej po celý rok," napísala k záberom, na ktorých pózuje spolu so svojou sestrou Stankou. A samozrejme nechýbal ani záber v bikinách. Pozrite, ako dobre Gabika v nich vyzerá! Človek by neveril, že v decembri tohto roku oslávi 55. narodeniny.