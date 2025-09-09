Po Dare Rolins: Aj TÁTO známa Slovenka si dala urobiť LIFTING... FOTO tesne PO zákroku!

BRATISLAVA - Bývalá farmárka sa najnovšie radí medzi známe Slovenky, ktoré podstúpili lifting tváre. Aha, takto vyzerá tesne po zákroku!
Kristi Dali si môžete pamätať z 11. série Farmy. Už vtedy sa markizácka kráska netajila rôznymi vylepšenia, v ktorých pokračovala aj po skončení reality šou. Veď iba tento rok v marci podstúpila naraz dve plastiky, a to rhinoplastiku a zväčšenie poprsia. A po 6 mesiacoch išla opäť pod nôž.
Markizácka farmárka sa ohlásila po dlhej dobe: OBROVSKÁ zmena... Podstúpila 2 plastiky!
„Dala som si urobiť facelift. Úprimne vám poviem, že som mala vážne strach. Všetko dobre dopadlo, postupne vám sem popridávam ohľadne toho viac," zverila sa po zákroku Kristi. „Nechcela som to dávať von skôr, než to nebudem mať úspešne za sebou, pretože ľudia sú rôzni a načo zbytočne zlá energia," dodala. Zverejnila aj FOTO po zákroku. Nájdete ho v galérii.
Bývalá farmárka je tak ďalšou známou Slovenkou, ktorá podstúpila takýto komplexný zákrok tváre. Minulý rok v januári išla pod nôž aj speváčka Dara Rolins, ktorá za operáciou vycestovala až do Talianska.
