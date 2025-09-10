VOJNA v slovenskom šoubiznise: Známy Slovák terčom ÚTOKU... Dám ti FACKU ako prostitútke!

BRATISLAVA - Do Mateja Zrebného sa kvôli jeho vyjadreniu obuli dvaja najznámejší raperi na Slovensku. Absolútne mu to nedarovali...
Matej Zrebný je Slovákom známy ako úspešný youtuber či influencer, ktorého na Instagrame sleduje viac než 290-tisíc fanúšikov. A on sa aktuálne rozhovoril vo svojom podcaste o problematike slovenských i českých raperov, ktorí užívajú zakázané látky. „Nie je to tajomstvom, že v slovenskej hudbe sa dosť užívajú. Užívatelia potom robia hudbu, tá hudba potom tak nejak vyzerá," vyjadril sa Matej vo svojom podcaste, v ktorom bol hosť raper Majself.
Majself mu na to oponoval, že užívatelia drog robia aj iné bežné práce. „Mňa ale zaujíma to v tej hudbe, či to nejako zle neovplyvňuje aj mladých a dáva akokeby zlý príklad, že je to normálne. Podľa teba je normálne, že sa naf*tuješ a ideš to štúdia?" opýtal sa ho Zrebný. Na to Majself reagoval naozaj nestranne s tým, že on neposudzuje druhých ľudí. Tento podcast sa dostal aj k širšej verejnosti. Reagovali na neho raper Pil C či Luca Brassi.
„Zrebný ty čo máš vypreparované mŕtve zviera namiesto vlasov si zrazu ombudsman? Už skončila kariéra nechutných slizkých songov? Zrazu sa robíš chutnučký, si očul svojú hudbu, ty užívateľ?“ napísal raper Pil C. Pridal sa ku nemu aj jeho kamarát a kolega Luca Brassi: „Mladých zle ovplyvňuje, keď vidia takých dementov na internete, ako si ty. Rob ďalej vtipné videá, ty antitalentovaný polobuz*rant a keď ťa niekde uvidím, tak ti dám facku ako prostitútke."
