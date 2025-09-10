Streda10. september 2025, meniny má Oleg, zajtra Bystrík

Prichytený u KONKURENCIE! Známy markizák po KONCI v televízii: Nový flek?

BRATISLAVA - Mieri za manželkou? Redaktorovi Mariánovi Lechanovi už práca, zdá sa, chýba. Po tom, čo koncom mája po 21 rokoch skončil v Markíze, sa podľa informácii topky.sk objavil v priestoroch verejnoprávnej televízie.

Marián Lechan sa dlhé roky pohyboval v televízii Markíza, no koniec prišiel v máji tohto roku po tom, čo nedobrovoľnej odišiel jeho kolega, moderátor Viktor Vincze. „Áno, cítim pachuť z konca, ktorý si nevyberáš. Ale musíš odísť, aj keď by bolo pohodlnejšie zostať. Ďakujem vám všetkým, za vašu priazeň,“ napísal vtedy na sociálnych sieťach. Odvtedy zostalo po ňom ticho. 

Podľa našich informácií však Lechan nezaháľal. Naopak, zdá sa, že je pripravený na novú výzvu. Po tom, čo jeho manželka Zuzana Glabazňová našla svoje miesto v STVR ako regionálna redaktorka pre Žilinský kraj, sa aj Marián, podľa všetkého, chystá pripojiť k tímu verejnoprávnej televízie.

Podľa informácii Topky.sk bol totiž nedávno videný na chodbách v Mlynskej doline. „Vo štvrtok mal sedenie s dramaturgičkou," prezradil nám zdroj priamo z televízie. Ako ďalej dodal, pri Lechanovi sa v súvislosti s novou pozíciou hovorí o dvoch veľmi zaujímavých projektoch – o relácii Občan za dverami, ktorá sa zameriava na publicisticko-investigatívne témy, alebo o Reportéroch, ktorí sa venujú aktuálnej analýze a investigatívnej žurnalistike. Hoci ešte nie je nič oficiálne potvrdené, neoficiálne informácie jasne naznačujú, že by Marián mohol posilniť tým jednej z relácii. Navrch by u Lechana mohol mať práve Občan za dverami, keďže jej tvárou je bývalý markizák a Mariánov dlhoročný kolega Patrik Herman. 

Zuzana, jeho manželka, sa už stihla presadiť v regionálnom spravodajstve, a zjavne sa v televízii cíti veľmi dobre. „Celý svoj pracovný život som novinárka. Milujem tú prácu. Baví ma rôznorodosť každého dňa – že môžem byť tam, kde sa niečo deje, buduje, mení,“ uviedla pred časom Zuzana, ktorá sa rozhodla zakotviť v Mlynskej doline. Vzhľadom na to, že Marián sa už ocitol v priestoroch STVR a zároveň tam pracuje aj jeho manželka, nie je vylúčené, že si k nej čoskoro nájde cestu aj on. V prípade prijatia ponuky by to bol logický krok, keďže verejnoprávna televízia ponúka možnosti na prácu v regionálnom spravodajstve, ktoré sa Mariánovi už dávnejšie zapáčilo.


