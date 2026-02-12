Nešťastie v tábore v Severnom Dárfúre: Pri požiari zomrelo dieťa

TAWILA - Rozsiahly požiar, ktorý v pondelok zachvátil tábor pre vysídlené osoby neďaleko mesta Tawila v štáte Severný Dárfúr na západe Sudánu, si vyžiadal život jedného dieťaťa. Stovky ľudí sa ocitli bez strechy nad hlavou, informovala v stredu agentúra AFP.
Zástupca vedúceho riadiaceho výboru tábora Abú Bakr Harún spresnil, že požiar zabil trojročné dieťa, zranil ďalších 13 ľudí, zničil 548 stanov a prístreškov. Zahynulo aj mnoho zvierat. Harún pre agentúru AFP povedal, že tento požiar bol „možno najhorší, aký sme zažili za všetky roky, čo sme v Severnom Dárfúre videli“.
Medzinárodná organizácia OSN pre migráciu v utorok uviedla, že pre požiar sa bez prístrešia ocitlo 514 rodín, ktoré momentálne žijú pod holým nebom v meste Tawila. Humanitárne organizácie presídlencom poskytli čistú vodu a jedlo. Podľa Harúna však táto pomoc „stačila na uspokojenie 10 percent potrieb.“ „Potrebujeme stany, v ktorých sa ľudia môžu ukryť. Nie sú tam žiadne prikrývky a v noci je veľmi nízka teplota,“ spresnil.
Konflikt v Sudáne v podstate rozdelil krajinu na dve časti
V meste Tawila sú v súčasnosti státisíce ľudí vysídlených z mesta Fášir a ďalších miest v Severnom Dárfúre. Mesto má obmedzené zdroje a vyčerpanú infraštruktúru. Konflikt v Sudáne v podstate rozdelil krajinu na dve časti: armáda má pod kontrolou sever, stred a východ krajiny, zatiaľ čo polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) a ich spojenci kontrolujú západ a časti juhu. Sudánska vláda armáda a RSF vedú proti sebe od apríla 2023 vojnu, ktorá si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených.