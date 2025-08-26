Frajerka jojkárskeho porotcu sa na 2 mesiace STIAHLA do úzadia: TEHOTENSTVO? Nie, čosi vážnejšie!

PRAHA - Sara Sandeva (28) sa na dva mesiace stiahla z očí verejnosti, čo vyvolalo množstvo dohadov – najmä o možnom tehotenstve. Pravda je však iná. Herečka musela pauzovať kvôli zdravotným problémom, no dnes je späť na javisku.
Sara Sandeva, priateľka jojkárskeho porotcu Jakuba Prachařa sa na 2 mesiace stiahla z verejného života. Nikto nevedel, čo sa s ňou deje, a tak vznikali rôzne dohady. Jednou zo špekulácii bolo aj tehotenstvo. No herečka sa aktuálne vrátila na javisko a dnes je jasné, čo ju trápilo.
Po pauze si opäť zahrala úlohu Desdemony v Othellovi na Letných shakespearovských slávnostiach. „Už som na ceste na Letné shakespearovské slávnosti, od dneska už zase hrám v Othellovi a strašne sa teším, fakt veľmi. Viac než kedykoľvek predtým, a viac než nikdy predtým,“ povedala herečka vo videu pre fanúšikov.
Podľa Letnej scény Múzea Kampa, kde mala Sara účinkovať v inscenácii Marta, herečka prešla nešpecifikovaným ochorením a potrebovala čas na zotavovanie, píše Blesk.cz. Svoje chvíle oddychu trávila hlavne s partnerom a jeho rodinou, s ktorou sa vybrala aj na spoločný výlet do prírody.
