Vážne spomienky Marcely Laiferovej na Bednárika: Na toto si pri ňom človek musel dať pozor!

BRUSNO - Kúpele Brusno ožili hudbou! Uplynulý víkend sa tu konal 18. ročník Muzikálového festivalu Jozefa Bednárika, na ktorom nechýbala ani legendárna speváčka Marcela Laiferová. Tú s fenomenálnym režisérom spájalo výnimočné pracovné aj ľudské puto – a spomienky, na ktoré sa len tak nezabúda.
„Tri a pol roka som s ním spolupracovala na šansónoch. Vybral mi ich, dal ich otextovať, zaranžoval, zrežíroval a ja som ich nahrala,“ prezradila speváčka, ktorá neskrývala, ako veľmi jej slávny režisér chýba. „Bolo to krásne spolunažívanie, kamarátstvo. Bol to úžasný človek a stále naňho s láskou spomínam.“ Laiferová zároveň priznala, že si pri ňom dávala poriadny pozor. „Bol veľmi citlivý na to, keď ho niekto poučoval, to dopadlo zle. Ja si myslím, že on vedel, čo chce, a mal na to právo, vedel to robiť,“ zaspomínala si s nostalgiou. Režisér bol podľa nej mimoriadne dôsledný – a keď niekto nebol pripravený, vedel mu to dať najavo poriadne z ostra. „To vedel aj veľmi uraziť, hej. Ale niektorí ľudia to aj potrebujú, aby sa zmenili. Myslím, že nikto sa nakoniec nehneval, lebo všetci sme vedeli, že on vie – a neostávalo nám nič iné, len čušať.“
Festival v Brusne zažila Marcela premiérovo, no o to viac ju atmosféra nadchla. „Skvelo zorganizované. A toľké roky! To je obdivuhodné,“ zhodnotila a dodala, že muzikál ako žáner rozhodne patrí medzi jej srdcovky. Speváčka, ktorá tento rok oslávila 80-ku, však rozhodne nezanedbáva ani svoje zdravie a je vo skvelej kondícii. „Cvičím, teraz som začala sériu zložitejších cvikov, lebo všeličo sa mi nepáči na mne. A rada chodím – tak trikrát do týždňa tých šesť až osem kilometrov si dám.“ A čo by si ako lekárka naordinovala sama sebe? To sa dozviete vo videu.