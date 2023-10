Frajerka jojkárskeho porotcu: NAHÉ FOTO a... šokujúca zmena!

Sara Sandeva (Zdroj: Instagram SS)

Sara Sandeva sa s Jakubom Prachařom dala dokopy pri nakrúcaní seriálu Dvojka na zabití. Brunetka pôsobí ako žena, od ktorej netreba očakávať žiadne škandály.

Momentálne ale prekvapila trochu odvážnejším fotením, než sme pri nej zvyknutí. S istým známym českým kaderníkom vytvorili produkt na starostlivosť o vlasy a na reklamných záberoch je Sára nahá.

Navyše išlo o jej vlastný nápad! „Vymyslela som si to sama, pretože tá starostlivosť je nočná a chcela som, aby to bolo čisté a o tých vlasoch. Myslím, že sa to podarilo a je to stále elegantné a decentné. Bolo to prvý raz a na dlhý čas naposledy. Nič vulgárne by som nerobila,” prezradila pre Super.cz pri verejnom predstavení svojho produktu.

V súvislosti s jej vlasmi však vzápätí ešte šokovala tým, čo ju čaká o pár mesiacov. „Po novom roku idem nakrátko a na blond,” prezradila Sara. „Odlietam natáčať do Londýna a je to potrebné pre moju úlohu. Tak si užívam posledné mesiace s dlhými vlasmi,” dodala. Uff, dokázali by ste takto obetovať svoju hrivu?

Jakub Prachař a Sara Sandeva (Zdroj: Instagram SS)