POSLEDNÁ ROZLÚČKA s Oldom Hlaváčkom (†91): Už sú známe DETAILY!

BRATISLAVA - Slovensko minulý týždeň zasiahla smutná správa o úmrtí legendárneho herca Olda Hlaváčka (†91). Tento svet opustil v nedeľu ráno po dlhom boji s ťažkou chorobou. Informáciu pre TASR potvrdil jeho syn Ivo Hlaváček. No a dva dni po jeho smrti sú známe už aj detaily poslednej rozlúčky!
Slovenské národné divadlo (SND) sa so zosnulým hercom Oldom Hlaváčkom rozlúči v utorok 26. augusta o 11.00 h v novej budove SND. TASR o tom informovala Izabela Pažítková, tlačová tajomníčka prvej scény.
Podľa nej bol Oldo Hlaváček obľúbený herec s obdivuhodnou energiou, optimizmom a nadhľadom. „Jeden z tých, ktorého, aj keď už nebol prítomný na javisku ani obrazovke, poznali celé generácie. Človek liečivého humoru, dobroty i hereckej živelnosti,“ dodáva SND. Pripomína, že herecký naturel Olda Hlaváčka bol spojený najmä s citom pre komediálny žáner, v ktorom dokázal využívať celú škálu od situačnej až po charakterovú komiku. „V spojení s dynamickým prejavom a brisknosťou slova sa rýchlo stal jedným z najobľúbenejších slovenských hercov,“ poznamenáva Pažítková.
Do pozornosti dáva aj kondolenčnú knihu vystavenú v pokladnici SND v novej budove, v ktorej sa môže verejnosť podeliť so svojimi spomienkami na herca v pondelok až utorok od 12.00 do 18.00 h a v stredu až piatok od 8.00 do 14.00 h. Herec, zabávač a scenárista Oldo Hlaváček zomrel vo veku 91 rokov v nedeľu (17. 8.) v Bratislave.