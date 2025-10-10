BOJNICE - Národná zoologická záhrada v Bojniciach si pripomína 70. výročie svojho založenia. Pri príležitosti osláv minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ocenil zamestnancov, ktorí sa pričinili o dlhoročný prínos a rozvoj tejto najstaršej zoo na Slovensku. Zároveň avizoval i rozvojové projekty. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.
Zoologické záhrady majú vo vyspelých štátoch Európskej únie podľa Tarabu svoje pevné miesto v oblasti výchovy, vzdelávania a serióznej vedeckej práce. „Za dva roky sme investovali do modernizácie najstaršej zoologickej záhrady na Slovensku viac ako milión eur, pričom sa pripravujú nové investičné projekty. Podporujeme aktivity, vďaka ktorým umožňujeme najmä u detí pestovať pozitívny vzťah k zvieratám, zachovávať prežitie ohrozených druhov zvierat pre ďalšie generácie a tiež rozvíjať turizmus v príjemnom prostredí,“ zdôraznil minister.
Zoologickú záhradu podľa envirorezortu čakajú dôležité investície, aktuálne pripravujú projektové zámery za približne päť miliónov eur pre nové záchytné centrum pre veľké mačkovité šelmy aj nový pavilón pre žirafy.
Ocenenie si prevzalo celkom 17 laureátov
Národná zoo Bojnice je dnes domovom pre viac ako 2700 jedincov, vyše 360 druhov zvierat a je zapojená do 33 chovných programov na záchranu celosvetovo ohrozených živočíchov. „Od svojich skromných začiatkov v roku 1955, keď v zoo pracovalo len sedem ľudí, sa postupne rozrástla na modernú inštitúciu so širokým záberom a dnes poskytuje prácu vyše 90 zamestnancom,“ pripomenulo ministerstvo.
Ocenenie si od ministra a riaditeľa bojnickej zoo Emila Divékyho prevzalo celkom 17 laureátov. Pre riaditeľa Národnej zoologickej záhrady Bojnice je dôležité pripomínať si prácu tých, ktorí sa desiatky rokov, s pokorou a odhodlaním, starajú o zvieratá a vďaka nim je zoo členom viacerých medzinárodných organizácií.
Zoo je živý organizmus, funguje nepretržite
„Zoologická záhrada je výnimočná a špecifická organizácia a jej fungovanie sa nedá porovnávať s úradom či bežnou výrobnou prevádzkou. Zoo je živý organizmus, funguje nepretržite a s plným nasadením všetkých zložiek, aby bola zabezpečená starostlivosť o zvieratá a bezpečný chod celého areálu,“ objasnil Divéky. Pripomenul, že zoo pôsobí aj ako rehabilitačná stanica pre zranené živočíchy a záchytné centrum pre zhabané jedince. „Zároveň je akousi Noemovou archou - na jej palube sa nachádzajú druhy, ktoré sú vo voľnej prírode už vyhynuté alebo sú na pokraji svojej existencie,“ dodal.
Bojnická zoo je najstaršou a najnavštevovanejšou zoologickou záhradou na Slovensku, pre verejnosť ju otvorili 1. apríla 1955. Od jej vzniku prešlo jej bránami vyše 26 miliónov návštevníkov. Jej zriaďovateľom je MŽP SR.