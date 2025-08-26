Radostná novinka známej Slovenky: VIDEO z pôrodnice... Je z nej dvojnásobná mama!

BRATISLAVA - Z Tatiany Židekovej sa stala dvojnásobná mama. Porodila synčeka. Takéto dostal meno!
Influencerka Tatiana Žideková tajila druhé tehotenstvo naozaj dlhú dobu. Dlhšie sa špekulovalo o jej tehotenstve, až to nakoniec potvrdila krásnym videom. „Malé prekvapenie. Už to asi neutajíme… Naša rodinka sa čoskoro rozrastie o ďalšieho člena," napísala v marci. A k dcérke Vaneske včera pribudol braček Marko.
Dcéra známej influencerky odhalila radostnú novinku: Čaká druhé bábätko! Bude to chlapček?
Rodinka sa prostredníctvom sociálnej siete podelila o radostnú novinku krátkym videom z pôrodnice. „Narodenie nášho syna Marka je po narodení Vanesky jeden z najsilnejších a najkrajších okamihov v našich životoch. Zrejme ani neexistujú slová, ktoré by dokonale vystihli vlnu, či sériu emócií, šťastia a pokornej vďačnosti, ktorú cítime. Včera ráno o 06:45 k nám do života zavítal malý zázrak, ktorý raz opäť navždy zmenil všetko," napísala. Novopečeným rodičom gratulujeme!
