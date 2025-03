Dcéra známej influencerky odhalila radostnú novinku: Čaká druhé bábätko! Bude to chlapček?

Tatiana Žideková s manželom Michalom Mravcom a dcérkou Vaneskou. (Zdroj: Instagram)

Na svojom Instagrame zverejnila dojímavú fotografiu so svojím manželom Michalom Mravcom, kde nežne naznačuje, že pod srdcom nosí ďalší poklad. "LITTLE SURPRISE ❤️ Už to asi neutajíme... Naša rodinka sa čoskoro rozrastie o ďalšieho člena," napísala Tatiana k príspevku, ktorý okamžite zaplavila vlna gratulácií a pozitívnych reakcií.

Podľa emotikonu bábätka v jej príspevku sa možno domnievať, že rodinka privíta chlapčeka. Tatiana a Michal už vychovávajú svoju rozkošnú dcérku Vanesku, ktorá sa tak onedlho stane veľkou sestrou.





Žideková je známa svojou energiou, láskou k športu a zdravému životnému štýlu. Jej sledovatelia sa už teraz nevedia dočkať, ako bude prežívať svoje druhé tehotenstvo a aké radostné chvíle prinesie do jej rodiny.

GRATULUEJEME a prajeme veľa zdravia a šťastia celej rodinke!