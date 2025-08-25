VULGARIZMY a urážky! Jasmina hrubo vynadala Rytmusovi... všetko to počul ich šesťročný SYN

BRATISLAVA - Zábavná chvíľa sa zmenila na scénu plnú tých najtvrdších nadávok! Rytmus a Jasmina chceli predviesť boxerský zápas, no predviedli oveľa viac. A to všetko pred očami ich šesťročného syna Sanela.
Jasmina na videu prichádza na scénu v boxerských rukaviciach, pričom jej manžel ju čaká v pozícii pripraveného protivníka. „Taková normální rodinka,“ napísal k videu Rytmus. Vtipná scénka sa ale zrazu premení na vulgárne bojisko. Spŕška tých najtvrdších nadávok, ale neprišla zo strany Rytmusa, ale paradoxne z úst jeho nežnejšej polovičky. Jasmina totiž začala svojho manžela zasypávať priam kaskádou nadávok, ktoré, povedzme si to úprimne, znejú skôr ako z drsného filmu než z domácnosti, kde je prítomný ich malý syn Sanel.
„Au, debil je*nutý, dement. Tu máš idiot. Čo je? Jau, ko*otina je*nutá... ďalšia ti letí, debil. Tu máš ďalšiu, na, ko*ot sprostý. Vypadni, počkaj, ne že mi odje*eš moje príčesy,“ znejú slová z úst moderátorky. A kým dvojica boxuje, na pozadí je počuť smiech ich šesťročného syna, ktorý si, zjavne, celú situáciu užíva. "Debil je*nutý pred malým synom... asi no comment.." komentuje jedna z fanúšičiek. A pridali sa aj ďalší: „Hrozné vyjadrovanie a ešte z pozadia je počuť smiech dieťaťa.“
A hoci mnohí fanúšikovia kritizujú vulgarizmy v prítomnosti malého Sanela, nebolo to prvýkrát, čo Jasmina zdieľala takéto "výrazy". V minulosti počas krstu jej knihy priznala, že občas takéto slová v domácnosti zaznejú, a to dokonca aj pred ich synom. „To už je na výchove... ešte vie, že si týmito expresívnymi slovami nemôže uľavovať, ale počuť to určite môže,“ vysvetlila Jasmina, ktorá si z toho, zdá sa, ťažkú hlavu nerobí.
