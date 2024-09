Úplné dno! Na Farme sa opäť SEXOVALO: On nechcel a ona... Lačne sa naňho VRHLA!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Pred tromi týždňami sme na Topkách informovali o prvom sexe, ktorý sa odohral v šestnástej sérii markizáckej šou Farma. Jeho aktérmi boli Lenka a Matúš. Dvojica si to vtedy rozdala priamo na terase pod zapnutými kamerami. A vášeň medzi nimi vzplanula opäť. Teda skôr u tmavlásky. On nechcel a ona... Lačne sa naňho vrhla!

Po každom dueli Farma doslova zdivočie. Alkohol tečie potokom, bujaro sa oslavuje, porušujú sa pravidlá a... Zároveň sa aj zbližuje. Svoje by o tom vedeli rozprávať Lenka Tejbusová a Matúš Horváth. Tí sa na seba vrhli hneď po prvom dueli a rozdali si to na terase, rovno pod zapnutými kamerami. Na druhý deň boli zo svojho vyčíňania zhrození a považovali to za chybu.

No zjavne sa zo svojich prešľapov nepoučili. Alebo aspoň Lenka... Opäť sa totiž strieskali pod obraz boží a zatiaľ čo Matúš spočiatku pokušeniu odolával, tmavovláska chcela ísť okamžite na vec. Najprv mu oblapávala tvár a snažila sa mu dať pusu, potom si naňho sadla a zatiaľ čo on stále opakoval: „Nie, nie nie!“ ona si sťahovala tričko a nedala sa zastaviť.

Napokon sa dvojica, poučená z posledného ródea pod kamerami, presunula do duelantskej chatky. „Vysvetlite mi, čo sú tu za ľudia? Dno! Úplné dno, aké žena vie zažiť, je toto!“ znechutene komentovala Klára ožratú Lenu. To však ešte netušila, že si to s Matúšom v tú noc opäť rozdá.

